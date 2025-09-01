CD Leganés - RC Deportivo: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El empate ante el Burgos le añadió humanidad al proyecto de Hidalgo en el Deportivo tras arrancar como un ciclón en Granada. También le lanzó al mercado y en unos días se han sumado a la causa blanquiazul Samuele Mulattieri y Stoichkov. Más pólvora para un ataque reforzado en Butarque.

El equipo coruñés se encontrará en Leganés con un recién descendido que siempre es una amenaza, aunque no arrancase el campeonato de la mejor manera. Tiene en ataque a Diego García y Miguel de la Fuente, pretendido por el Dépor. Y ahora suma al rescatado Juan Cruz. Uno de los ausentes en la banda es Borja Jiménez, quien hace nada estaba en el banquillo pepinero y que hoy estará en la grada viendo a sus dos últimos equipos.

Todos los aliciente posibles justo el día que se cierra el mercado y el club coruñés tiene aún alguna operación en el aire como la de Jaime Seoane, también la necesidad de encontrar acomodo a los descartes.

Horario del partido entre el CD Leganés y el RC Deportivo

El Deportivo vive su segundo partido fuera de casa después del estreno en Granada. El equipo coruñés pretende mantener su gran racha lejos de Riazor tras una magnífica temporada pasada. Un segundo triunfo en una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante el Leganés en Butarque será 1 de septiembre a las 21.30 horas, correspondiente a la 3ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División.

Dónde ver en TV el partido entre el CD Leganés y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.