El CD Ebro roza la gesta ante Osasuna

El CD Ebro estuvo cerca de hacer historia este martes ante el Osasuna en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, en un partido de la segunda ronda de la Copa del Rey en el que el equipo que milita en Segunda Federación puso contra las cuerdas al club navarro durante buena parte del encuentro.

La escuadra zaragozana estaba dispuesta a dar la campanada ante un rival de Primera, y a punto estuvo de hacerlo; pero el Osasuna supo recomponerse y salió victorioso tras un partido cuyo inicio no fue nada sencillo para los de Alessio Lisci.

El Ebro fue el primero en adelantarse, después de una primera parte dominada por los locales, que disfrutaron de las ocasiones más claras, salvo un remate en el área pequeña de Raúl García en el minuto 23, que con todo a favor disparó al muñeco.

Del otro lado, el Ebro generó verdadero pavor a la contra, con la que llegó en el minuto 14 que culminó Charlez de cabeza, aunque sin demasiado peligro para el guardameta visitante.

Poco después, la escuadra zaragozana puso en aprietos a Aitor con un testarazo de Muñoz a la salida de un córner, lo que confirmaba las palabras de Lissi antes del encuentro, que sabía que en Zaragoza les esperaba un contrincante “muy competitivo”.

De nuevo al contraataque, un disparo lejano de Daniel Martínez quiso coger desubicado al portero rojillo, que había salido de su área, aunque el balón se marchó fuera en el minuto 39.

Y al final, tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo con un gol de Soeiro en el minuto 45 que ponía el 1-0, cómo no, al contragolpe, tras recibir una muy buena asistencia de Charles, que dejó al jugador solo ante el meta rival.

El tanto desató la euforia de la hinchada local y cerró el primer tiempo, perfecto para el Ebro y serio aviso para el Osasuna.

Poco le duró la alegría al equipo local, porque los rojillos lograron de penalti el empate nada más volver del descanso: Ángel Rueda derribó a Iker Muñoz dentro del área en la pelea del balón y Raúl García transformó la pena máxima en el minuto 49.

Al margen del gol, al Osasuna le sentó bien el descanso, pues volvió al césped como un equipo más agresivo y suyo fue el balón y las ocasiones, con el Ebro agazapado en su campo.

Los locales querían aguantar el marcador a toda costa y los de Licci buscaban imponerse en un partido que, en teoría, deberían ganar fácil, pero ni unos ni otros lograban sus metas.

El Osasuna tuvo que esperar hasta el minuto 78 para romper el candado del Ebro, gracias a un buen centro de Herrando que Raúl García remató a placer en el área ajedrezada para poner el 2-1.

Pero los aragoneses no tenían intención de bajar la cabeza y enmendaron el tanto encajado de inmediato, con el gol de Marc Prat que volvía a poner las tablas en el minuto 80 tras recoger un balón dividido en el área.

Sin embargo, Moi Gómez volvió a poner por delante a los rojillos en el minuto 84 con un verdadero golazo desde fuera del área, que impactó en el poste izquierdo de la portería de Lite antes de entrar.

Y para rematar el partido, Sheraldo puso el 4-2 en un contragolpe comandado por Víctor Muñoz, que sirvió en bandeja el tanto con un gran pase dentro del área.

Aunque todavía quedaba una gota de suspense en el Ibercaja Estadio con el penalti en el minuto 92 que transformó Charlez para poner el 4-3 y dejar 4 minutos frenéticos por jugar.

Pero fue el Osasuna, tras una gran carrera de Víctor Muñoz, el que cerró el partido con el 5-3 definitivo para un partido del que el Ebro puede sentirse orgulloso.