El CD Castellón y SkyFi prolongan el acuerdo de patrocinio de Castalia

El CD Castellón ha confirmado este jueves la continuidad del acuerdo de patrocinio con la empresa SkyFi. Tal y como informó Mediterráneo semanas atrás, por segunda temporada consecutiva, el nombre oficial del estadio será SkyFi Castalia, después de que ambas partes hayan prolongado al alza el acuerdo de esponsorización.

La venta del naming del estadio fue una de las principales novedades del Castellón en el verano pasado. Las estimaciones del club para la presente temporada elevan los ingresos totales por patrocinio hasta una cifra cercana a los dos millones de euros.

En el universo de empresas que apoyan al Castellón conviven las foráneas, que hablan del mayor alcance del proyecto desde la llegada de Voulgaris, con las locales, que siguen reforzando los vínculos del club con el territorio. Entre estas últimas destaca el caso de la empresa de vehículos intralogísticos Repcar, de Castellón, que lleva más de una década incrementando aportación y presencia, y este año lucirá en la camiseta.

El estadio

El patrocinio del estadio es posible gracias al convenio que firmó el club en 2024 con el Ayuntamiento de Castelló. El documento, que garantiza a la entidad albinegra el uso del estadio municipal por un plazo de 50 años, incluyó en una de sus cláusulas esta posibilidad.

Cabe recordar que a cambio del uso y explotación del estadio, el Castellón se comprometió, y así consta en el convenio y así está ocurriendo, a llevar a cabo un plan progresivo de inversiones en el recinto.

El caso es que el club encontró patrocinador con celeridad y ahora la unión se afianza. La empresa elegida fue SkyFi, compañía con sede en Austin (Texas, Estados Unidos) especializada en imágenes de satélite de alta resolución.