CD Castellón | Salva Ruiz: «Cuando mejor estábamos llegó la expulsión»

El CD Castellón jugó en Santander con la personalidad y la ambición que le caracterizan, pero el Racing puso la efectividad para castigar los errores visitantes. Salva Ruiz, defensor y capitán de los albinegros, lamentó la serie de detalles que evitaron otro resultado.

«Cuando mejor estábamos llegaron el penalti y la expulsión que nos privaron de apretar en los minutos finales», comentó Salva tras el 3-1 de El Sardinero. «Nos vamos jodidos. Veníamos con confianza, preparados, con buenas sensaciones, pero el primer gol llegó muy pronto», añadió.

«Al principio cometimos demasiados errores que les dieron mucha vida. Tienen calidad» Salva Ruiz — Futbolista del CD Castellón

«Los primeros 20 o 30 minutos nos costó un poco encontrar el sitio en el partido, pero después conseguimos incluso empatar con el gol que anularon», desarrolló el zaguero albinegro.

El gol anulado

El propio Salva fue el autor del 2-2 que invalidó después el árbitro a instancias del VAR, por fuera de juego de Israel Suero. «Pensaba que no había nada dudoso. Es una pena porque era el 2-2 en un momento importante», dijo.

Siete debutantes, cuatro como titulares Siete de los 13 refuerzos del CD Castellón debutaron en Santander en partido oficial contra el Racing. Cuatro de ellos (los defensas Agustín Sienra y Mellot y los centrocampistas Gerebarrena y Diego Barri) lo hicieron como titulares, mientras que otros tres (el central Brignani y los extremos Tincho y Serpeta) lo hicieron en la segunda parte. En el banquillo se quedaron el portero Matthys (el titular fue Amir), los defensas Lucas Alcázar y Willmann y el centrocampista Marco Doué. Por otra parte, Ronaldo Pompeu y Pablo Santiago siguen lesionados.

El parlamento de Salva Ruiz también tuvo hueco para la autocrítica. «Al principio cometimos demasiados errores que les dieron mucha vida. Tienen mucha calidad arriba y esas pérdidas en la salida de matan», explicó el defensor, que fue titular y completó el encuentro, primero como lateral y después como uno de los tres centrales, tras el cambio en el sistema de juego. «Me he encontrado bien, después de ponerme en forma estos meses, con la ayuda del cuerpo técnico y del médico, y con mucho trabajo», comentó.

A sus 30 años, Salva Ruiz inicia su quinta temporada en el CD Castellón.