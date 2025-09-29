El CD Castellón 'regatea' a las lluvias para llegar a Madrid

El CD Castellón visita esta noche el Ontime Butarque, donde medirá fuerzas, a partir de las 20.30 horas, contra el CD Leganés, recién descendido de Primera División y uno de los candidatos al ascenso.

El entrenador interino de los albinegros, Pablo Hernández, buscará su segunda victoria después del estreno triunfal en León. El preparador castellonense rompió la mala racha que arrastraban los orelluts con Johan Plat, el anterior entrenador, con un trabajado triunfo contra la Cultural (1-3).

Aviso especial por lluvias

Este lunes, existía cierta incertidumbre por si el aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes, y las correspondientes alertas, podrían alterar el desplazamiento del equipo hacia tierras madrileñas. La expedición albinegra ha esquivado los retrasos y las incidencias que se han producido en algunos trenes.

Así, el Castellón se ha desplazado primero en autocar hasta València, donde ha embarcado, sobre las 10.30 horas, en un tren de alta velocidad destino Madrid. Una vez allí, pasado el mediodía, se ha dirigido al hotel de concentración, donde los jugadores permanecerán hasta el traslado al estadio del Leganés.

Una vez finalizado el encuentro, está previsto que el Castellón regrese a la Plana en la misma noche del lunes, en el autocar del club.

En cuanto a los aficionados, cabe recordar que no hay viaje oficial de la Fedpecas (al jugarse el encuentro un lunes laborable el bus no salió adelante). Eso sí, se espera la presencia de algunos aficionados que hayan viajado por su cuenta hasta Leganés para animar al CD Castellón.

Vía: El Periódico de Mediterráneo