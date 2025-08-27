CD Castellón | Aquel primer ascenso contra el Real Zaragoza

El portero Antonio Pérez y el defensa Miguel Martínez eran amigos y de Nules. Los dos ficharon por el CD Castellón en 1940 y los dos iban a entrenar en bicicleta. Un día, regresando a su pueblo desde Castelló tras el entrenamiento, tenían tanta hambre que pararon con las bicis junto a una higuera. Con Martínez subido al árbol y Pérez indicándole qué higos lucían mejor, apareció el dueño para pedir cuentas. Cuando los futbolistas le dijeron quiénes eran, el dueño cambió de ánimo de repente y abrazó la comprensión: «Pueden comer las que quieran».

José María Arquimbau recoge, en el estupendo Libro de Platino, esta anécdota y muchas otras. Pérez, que había estado preso tras la guerra en un campo de concentración, fue después un portero legendario del fútbol español. En ese incipiente Castellón de 1940 coincidió con otro futbolista de época. El delantero Basilio Nieto cumplía 24 años y tenía que hacer el servicio militar en la capital de la Plana. También había ganado unas oposiciones en Ferrocarriles, pero rechazó la plaza y vistió de albinegro por la mediación de su amigo Pizá. Ese primer año marcó 23 goles, al siguiente 24 y al otro 25, aunque las cifras bailen en los registros de la época. A día de hoy, Basilio sigue siendo el máximo goleador orellut de la Historia.

Pizá y Basilio eran amigos porque habían jugado juntos en el infantil del Valencia. En ese infantil también jugaba Arnau, otro miembro destacado de la plantilla albinegra en el histórico curso 1940/41. Justo en Valencia había nacido Vicente Hernández Albert, y por eso se le conocía como El Valencianet. Su padre murió muy pronto y su madre, de orígenes en el Maestrazgo, se instaló en Castelló cuando el niño tenía cinco años. Con siete años ya trabajaba, moviendo una rueda que se empleaba para producir alpargatas de cáñamo.

Pérez, Martínez, Pizá, Arnau y Hernández fueron protagonistas de una gesta. El 2 de mayo de 1941, en la última jugada de la final por el ascenso que disputaron en Chamartín el Castellón y el Zaragoza, Pérez, el superviviente de la bicicleta, agarró con una mano el balón y marchitó el ataque desesperado del rival. El árbitro pitó el final y el primero en abrazarlo fue Martínez, el de la higuera, que minutos antes no podía contener las lágrimas tras haber marcado un gol en propia puerta.

Ese gol desgraciado de Martínez fue el 2-1 momentáneo, porque antes habían marcado Basilio, el que renunció a la seguridad de los ferrocarriles, y Arnau, su amigo de la infancia en València; y porque tras el 2-2 del Zaragoza y con Pizá lesionado desde muy pronto (sin cambios) apareció Vicente Hernández, el prematuro huérfano de padre, que había dejado el cáñamo y las alpargatas para marcar goles importantes. Ninguno tan valioso para el Castellón como ese 3-2 del minuto 84.

El gol de ‘El Valencianet’

Las crónicas del momento contaron así el gol del ascenso orellut, el primero a Primera División. El Castellón, que se plantó en Madrid con las bajas de Guillén y Antoñito, había cedido el dominio al Zaragoza y sufría, tras el 2-2. Sin embargo, en plena agonía y cuando se temía lo peor, logró tejer un contragolpe: Safont avanzó y levantó un centro que El Valencianet convirtió en gol.

«Lancemos en honor del Castellón ascendido a la División de Honor un triple hurra que le proclama defensor de nuestra gloria futbolística y fiel realizador de un anhelo que todos hemos mantenido muchos años y que hasta ahora no habíamos podido conseguir», resumió la crónica del Mediterráneo.

Dos días después de la final en Madrid, cuando el tren llegó a la estación de Castellón con la expedición albinegra, una muchedumbre recibió y llevó a hombros a los jugadores hasta la plaza Mayor. No era para menos.