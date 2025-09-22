CD Castellón | Pablo Hernández se afianza como 'hombre de club'

En apenas una semana, Pablo Hernández ha demostrado su conocimiento sobre el funcionamiento del fútbol al más alto nivel. Sereno dentro y fuera del campo, en el banquillo y ante los micrófonos, su buen trabajo como entrenador interino del CD Castellón le consolida como figura de peso en la estructura interna de la entidad, con independencia de su futuro inmediato. Pese a la victoria en el debut en León, el club orellut continúa su proceso de selección.

Por ello, pase lo que pase en los próximos días, Pablo Hernández estará a disposición del presidente Haralabos Voulgaris. Pablo está para lo que necesite el Castellón, tal y como se encargó de recordar tras el triunfo albinegro sobre la Cultural. Si el Castellón necesita que dirija al equipo en la próxima jornada, en la visita al difícil feudo del Leganés el lunes, ahí estará Pablo. Y si el club contrata a un nuevo entrenador, Pablo volverá sin problema al filial.

La intención del Castellón sigue siendo contratar un nuevo entrenador jefe. Pablo Hernández, con una dilatada trayectoria como futbolista de élite, está dando sus primeros pasos como entrenador. El curso pasado ascendió al equipo filial a la Segunda RFEF y está muy valorado internamente en el club.

Identificado con el proyecto

También Pablo se identifica con el proyecto, que ha conocido desde diferentes puntos de vista. De hecho, en el primer curso de la era Voulgaris aún ejerció como futbolista. Después, inició una transición hacia los banquillos que está completando con éxito.

En sus declaraciones, tanto en la previa como en el postpartido, Pablo mostró su afinidad con el club y su filosofía de juego. «Quienes me hayan visto en el filial sabrán que mi idea de juego es similar a la del club y el primer equipo», apuntó antes de viajar a León. Una vez allí, y después de lograr la primera victoria de la temporada, volvió a articular su discurso en plural. «La mentalidad del club es ganar todos los partidos, hay que ir a ganar también a Leganés», dijo.

El técnico interino recordó, asimismo, que está para lo que haga falta: «Estoy a disposición del club, para mí este club significa mucho. Si tengo que continuar, perfecto, y si no al filial a hacer mi trabajo».

Con independencia de los próximos acontecimientos, este paso de Pablo Hernández por el banquillo del primer equipo ya ha afianzado su rol como figura representativa del albinegrismo y hombre de club. No en vano, el castellonense ya había jugado en el Castellón de niño y volvió para colgar las botas de veterano tras una formidable carrera. Entre medias, aportó músculo financiero y arriesgó dinero e imagen para rescatar al club y sacarlo de Tercera.

