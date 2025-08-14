CD Castellón | Óscar Gil: "Llegué al mismo tiempo que Bob y es evidente el cambio que ha habido"

El CD Castellón debuta este sábado en Liga. Los albinegros visitan al Racing de Santander y un jugador con pasado en el club cántabro, Óscar Gil, ha comparecido este jueves en la sala de prensa del SkyFi Castalia.

Cómo llega el equipo al primer partido oficial

"Llegamos bastante bien. La pretemporada ha sido positiva tanto a nivel de resultados como de sensaciones. Está claro que es el comienzo y aún tenemos que mejorar mucho. El equipo está contento. Hemos hecho un buen trabajo, también indicando a los nuevos lo que queremos y con ganas de jugar un partido bonito, contra un gran rival y en un gran campo".

Qué tipo de partido espera

"Espero un partido abierto. El año pasado hicieron play-off, tienen una manera ofensiva de jugar, como nosotros. Será un partido entretenido, con dos equipos que buscan la victoria y van al ataque. La atmósfera será espectacular, llenan el campo en cada partido".

Recuerdos de Santander

"Mi experiencia en Santander fue espectacular. Tuve la suerte de estar tres años y lograr un ascenso. Es un club con mucha masa social, mucha afición, con un sentimiento similar a Castellón. Tengo muy buenos recuerdos y espero un partidazo".

La ilusión de la afición

"La ilusión es lógica por una parte. También la pretemporada ha sido contra rivales de gran entidad y hemos estado bien. Es lógico que la afición se ilusione. Es mi cuarto año, conoces gente de la ciudad y te traslada esa ilusión, pero la competición es diferente. Puede ser más presión, pero si encontramos el punto medio, y somos capaces de convertir esa presión en algo positivo y disfrutamos, eso va a hacer que el camino sea más sencillo".

Más solidez defensiva

"Es una de las cosas que nos hemos puesto en el punto de mira. A veces todo no puede ser y cuando tienes un estilo tan ofensivo luego los centrales teníamos situaciones de uno contra uno a 60 metros, y en Segunda hay más nivel que en Primera RFEF en ese sentido. Le hemos dado una vuelta para intentar tener más nivel defensivo sin perder ofensivo. si lo conseguimos las victorias van a ir llegando".

Proceso de unión

"Más sencillo. La gente de fuera pone mucho de su parte. Se ve que la gente ha venido con ganas de aprender e integrarse. A los que llevamos más tiempo nos toca enseñar qué significa el club en la ciudad, las normas del equipo.... Hasta que no vean a la afición en Castalia y en los desplazamientos no sabarán lo que es de verdad el Castellón".

Crecimiento del club

"Aterricé en este club justo cuando llegó Bob (Voulgaris). He visto el proceso desde cero. Recuerdo hablar con Carles, Cubi... y contarme de dónde se venía. Eres consciente del cambio. Es evidente la diferencia que hay y espero que entre todos sigamos esta línea continuista".

La renovación y la mayor competencia

"Me centro sobre todo en el trabajo diario, es lo que al final hace que uno tenga más o menos minutos. Decidí renovar porque se están haciendo bien las cosas, estoy contento. La ciudad me gusta mucho, el proceso del club, la vida aquí... Al final también se necesitan perfiles así en el vestuario. Quien no quiera competencia que se vaya a otro deporte, se tratar de intentar dar lo mejor de cada uno para mejor invidividualmente y como equipo".

Objetivos de la temporada

"Ahora mismo sobre todo hay que pensar en el corto plazo. Intentar sumar de tres en tres y crear un colchón, como el año pasado. En Segunda, de 22 equipos, 18 o 20 tienen al principio el objetivo de ascender y al final suben tres. Hay que ir poco a poco, ver el nivel nuestro y de la categoría, ver dónde estamos, ser realistas e ir paso a paso y luego en la segunda vuelta ver dónde estamos".