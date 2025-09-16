CD Castellón | ¿Una oportunidad para Pablo Hernández?

Ocho meses después de tomar las riendas del primer equipo, las horas de Johan Plat como entrenador jefe del CD Castellón pueden estar contadas. El flojo arranque de temporada, con cinco jornadas sin una sola victoria, aboca al club orellut a la toma de decisiones. El cambio de entrenador es más que una posibilidad y, con Plat en el alambre, una opción asoma por pura lógica: el entrenador del filial orellut, Pablo Hernández.

La candidatura del castellonense cuenta con numerosos elementos a favor. Su conocimiento de la casa es indiscutible: se formó en el club de niño y regresó después de una gran carrera internacional, veterano, para cumplir su sueño de jugar en el primer equipo. Además, arriesgó como inversor para asegurar la viabilidad financiera en un momento muy delicado, en 2017. Tras la venta del club al actual presidente, Haralabos Voulgaris, ha conocido de primera mano la profunda transformación de la entidad castellonense.

Transición hacia el banquillo

De hecho, el Castellón ha tutelado la transición de Pablo hacia los banquillos. En la primera temporada de Voulgaris, todavía ejerció como futbolista. En la segunda colgó las botas y completó su formación como técnico: realizó tareas en el primer equipo junto a Dick Schreuder y pronto llamó también la atención como técnico. En la actualidad es el entrenador del equipo filial, al que ascendió el pasado curso a Segunda RFEF con un estilo de juego atrevido, de manera brillante.

Además, Pablo Hernández conoce bien al principal ayudante de Johan Plat. Sergi Ripollés ejerció el mismo rol con Pablo en el filial hasta mediados del pasado curso, por lo que su aterrizaje en el vestuario no podría ser más suave. Sabe cómo trabaja el club en todos sus estamentos. Podría asumir un rol temporal, asimismo, a partir de esta semana.

El Castellón, que el sábado juega en León contra la Cultural, valora todas las variables con el objetivo de ganar la batalla que ha martirizado a Plat desde que tomó el mando: hallar la fórmula para mantener el caudal ofensivo que caracteriza al equipo y, al mismo tiempo, minimizar las equivocaciones individuales que han lastrado su vuelo. Plat no ha encontrado la manera y su tiempo se agota.

Necesidad de un cambio

El Castellón no ha dejado la portería a cero en ninguno de los cinco primeros encuentros de Liga. Ha encajado 10 goles: dos por partido. Los números no ayudan a Plat y, de un tiempo a esta parte, tampoco las sensaciones. El neerlandés llegó muy tocado a la cita dominical en el SkyFi Castalia y nada de lo que sucedió contra el Ceuta le ayudó, ni dentro ni fuera del campo. El equipo reincidió en el debe. «No conozco la solución para ese tipo de errores, es increíble», admitió después Plat, apesadumbrado, en la sala de prensa.

El caos que siguió al 2-3 evidenció la ansiedad creciente del equipo albinegro. Solo la expulsión rigurosa de un jugador del Ceuta volcó la inercia y allanó el camino hacia el empate. Desde el club, pese a todo, se mantiene la confianza en el potencial de la plantilla y en la capacidad del grupo para recuperar posiciones. Y ahí asoma la opción de Pablo Hernández.

Vía: El Periódico de Mediterráneo