CD Castellón | Oficial: El Rayo Vallecano anuncia el fichaje de Jozhua Vertrouwd

Ya es oficial. Jozhua Vertrouwd se convierte en nuevo jugador del Rayo Vallecano. Como adelantó ayer el periódico Mediterráneo, el lateral neerlandés acaba su etapa como jugador del CD Castellón para enrolarse en las filas de un equipo de LaLiga EA Sports que competirá la Conference League. El traspaso lo han hecho oficial los dos clubs en sus perfiles de de X (antiguo Twitter) a las 9.30 horas de hoy.

El joven zaguero, que este mes cumplirá 21 años, firma por las próximas cinco temporadas. Desde su llegada al club albinegro, Jozhua alternó el filial con el primer equipo, evidenciando una gran progresión. Con el primer equipo culminó su primera temporada con 25 partidos oficiales y el ascenso a Segunda División. En la categoría de plata se consolidó en el lateral izquierdo. 35 encuentros oficiales en su año de consagración.

En cuanto a los detalles de la operación hay que destacar que el jugador nacido en Amsterdam en 2004 se marcha esta primera temporada a préstamo al club de Vallecas. El acuerdo incluye una cláusula obligatoria de compra por algo más de un millón de euros para la campaña siguiente. Además, en caso de cumplirse algunas variables, la operación podría alcanzar los dos millones de euros.

Verano de ventas

El traspaso de Jozhua, en caso de confirmarse, será el tercero de gran calado en el verano más productivo de la historia del CD Castellón. El millón y medio por el neerlandés se sumará a los dos millones que paga el Almería por Chirino y al millón de Raúl Sánchez.