CD Castellón | Así es la nueva zona VIP del SkyFi Castalia

En el año 2025, el fútbol se ve de muchas maneras y el Estadio SkyFi Castalia está poniéndose al día en este aspecto. Sin perder la pasión que caracteriza a la afición albinegra, el CD Castellón ha potenciado en los últimos años otro tipo de experiencias. Gracias a ellas es posible disfrutar del fútbol de una manera especial: a pie de campo, junto al banquillo, en ubicaciones exclusivas o más cómodas, con catering... El abanico del fútbol en el SkyFi Castalia sigue abriéndose cada temporada, máxime desde el desembarco del club orellut en el fútbol profesional.

Este curso, la principal novedad es la Tribuna VIP. Durante el verano, el Castellón ha llevado a cabo una serie de obras y mejoras en el estadio. Una de ellas, en la zona de Tribuna Baja, donde se ha reformado al completo el local que antiguamente utilizaba la Fedpecas y que ahora luce casi irreconocible. Llamada Sala Sequiol, consta de las comodidades propias de un palco, con catering de primer nivel, pantallas de televisión... y una cristalera por la que se puede ver el terreno de juego. Aquellos que opten por esta experiencia en la Tribuna VIP (que tiene un precio de 100 euros), también disfrutan de asientos premium en Tribuna Baja.

Otras experiencias

Esta nueva oferta complementa a las implantadas en anteriores temporadas. La más exitosa ha sido la llamada Bench Experience, que permite una cercanía poco habitual con los jugadores. Incluye una bebida de bienvenida, el visionado del calentamiento del equipo a pie de campo y comida al descanso. El partido se ve justo tras el banquillo (se puede elegir local o visitante, hasta agotar plazas), en asientos premium y con pantallas de televisión con la señal del encuentro en directo. Todo ello, por 65 euros por persona.

Una experiencia similar es la Gol Experience (a partir de 55 euros). Ofrece asientos premium en primera fila, junto al terreno de juego en la zona de Gol Norte Bajo más próxima a Tribuna y un ágape al descanso. También se pueden añadir extras, como la foto en el once inicial del CD Castellón para niños de 4 a 12 años o un encuentro con jugadores en la zona mixta tras terminar el partido.

El Business Box

Por otra parte, el Castellón ofrece la posibilidad de adquirir un palco privado en la zona de Tribuna Alta. Esta experiencia incluye siete butacas en el palco y un servicio de catering exclusivo (mil euros, el pack completo, para los siete).

El caso es que el club orellut, como en tantas otras áreas, ha dado un salto en este aspecto. Recientemente, un portal especializado en la materia (The Padded Seat) ha premiado una de las experiencias VIP que ofrece el club albinegro en el SkyFi Castalia, la Bench Experience, como la mejor de la pasada temporada, por delante de las del Rochdale AFC de Inglaterra y del Broxburn Athletic de Escocia.

El club albinegro confía en elevar los ingresos en este ámbito, del mismo modo que lo ha hecho en otros como la publicidad o las ventas de jugadores. Cabe recordar que la afición ha vuelto a cumplir, agotando los 13.700 abonos disponibles, tal y como ocurriera en los años anteriores.