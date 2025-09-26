CD Castellón || Las mil vidas de Pablo Hernández, en una entrevista

Pablo Hernández, entrenador interino del CD Castellón, ha sido el protagonista del primer episodio de PPOdcast, el espacio de contenido propio que realiza, de la mano de Micrea Film Projects, el club orellut. En él, Pablo conversa con Marc Guidotti y Kiko Felguera sobre su trayectoria en el fútbol y su lado más personal. Es la fascinante historia del nieto del sereno de Castalia, que comenzó a jugar en el Rafalafena, trabajó repartiendo muebles cuando estaba en el Onda y alcanzó la élite profesional. Ahora, tras volver a casa para retirarse como futbolista, encara el reto de los banquillos.

Los inicios en Castellón

"Empecé con cuatro o cinco años en el Rafalafena. No había competiciones tan tempranas. Mi padre entrenaba a un equipo dos años mayor y me metía a jugar con “trampita” porque no tenía ficha. Era feliz corriendo detrás del balón".

"En alevín el Castellón llamó a mi padre. Entrené con el infantil siendo un año menor y me quedé. Mi primer técnico fue Manolo Clares. Coincidí con gente como Paco Montañés y Xisco Nadal. Hicimos grandes años en liga autonómica".

Al Valencia

"Después de un último año de cadete muy bueno, el Valencia se fijó en mí y en Óscar Sebastiá. Estuve el primer y tercer año juvenil en el Valencia y el segundo vine cedido al Castellón en División de Honor. Viví en la residencia de Paterna y fue duro al principio por lo familiar, pero una experiencia increíble. Allí estaban Silva, etc.".

El año en Onda

"Fue duro. En casa la economía no iba bien. Recién firmado con el Onda, empecé a trabajar por las mañanas repartiendo muebles por los pueblos en furgoneta y por las noches entrenaba. A los dos o tres meses le dije a mis padres que no podía con todo. Ganaba más repartiendo que en el fútbol, pero mis padres hicieron un esfuerzo para que me centrara en jugar. Salió bien: volví al Valencia y en un año y medio pasé de estar fuera a debutar en Primera".

Vínculos con el Castellón

"Mi abuelo materno, que en paz descanse, era el sereno del estadio y mi madre vivió bajo la famosa torre del viejo Castalia. Mi abuelo falleció a los pocos meses de nacer yo. Con dos años ya venía con mi padre a ver al Castellón. De recogepelotas en la cantera, siempre en Castalia cuando podía...

Ídolo en Leeds

"Me llamó Garry Monk (excompañero en el Swansea). Entendí por qué lo llaman el “gigante dormido”: club enorme y afición brutal. Conectamos desde el primer día".

"Con Marcelo Bielsa viví dos de mis mejores años: exigente a muerte, sobre todo mentalmente, pero te mejora. Logramos el ascenso a la Premier en 2020 en plena pandemia. Mi gol al Swansea en el 89’ fue clave; se me eriza la piel cada vez que lo veo. Celebramos el ascenso mirando a la afición desde las cristaleras por las restricciones"

"Bielsa nos hizo recoger basura en la ciudad deportiva para entender el esfuerzo de la gente que paga su abono y por qué debemos dejarnos el alma. Con los canteranos, los pies en el suelo: entrenaban con el primer equipo pero se cambiaban en su vestuario".

"Es un orgullo ver el mural en la ciudad y el cariño cada vez que voy. Me habría quedado en Leeds mi último año, pero sólo me iría por un motivo…".

El regreso al Castellón

"...volver a casa. Hablé con Víctor Orta y Andrea Radrizzani (en el Leeds) y me facilitaron mucho la salida. Bielsa me dijo que podía quedarme, pero tenía la decisión tomada".

"Debuté en Albacete: salí del banquillo, marqué y me sentí muy superior con balón. Eso subió las expectativas. Luego tuve lesiones y dos covid... y me costó dar continuidad. Aun así, viví noches muy buenas (Sevilla At., Barça B…)".

"Mi último año acabó con el play-off. El palo de Alcorcón pesó y ahí decidí retirarme jugando bien, no estirarlo por contrato. Anécdota final: acabé de portero un minuto. Cosas del fútbol".

"De mi etapa como jugador (en el Castellón), me quedo con el partido contra el Dépor aquí en Castalia. Fallé un penalti, sí, pero por todo lo que significó para el equipo y la afición, ese día fue especial. Y encima, justo al final, se puso a llover. Épico".

Ayuda económica al club

"Conocía a Jordi Bruixola del Valencia. Nos reunió con Vicente Montesinos. La situación era límite. Ángel Dealbert y yo entramos para salvar el club. Antes incluso estuvimos dispuestos a adelantar dinero para pagar a jugadores".

"Vivir el ascenso desde Tercera fue precioso: plantilla con gente de la terreta, afición volcada, los Centuriones… El gol de Colomer lo vi en un área de servicio en Londres: el lunes tenía pretemporada con Bielsa y no me daba la vida para llegar a Castalia".

La transición al banquillo

"Tras retirarme, fui asesor del club, estuve cerca del día a día con Dick Schreuder y me saqué los títulos de entrenador. Después dirigí al filial, logramos el ascenso a Segunda RFEF y varios chavales debutaron con el primer equipo. Eso es lo que más me llena".

"Tras el reciente cambio en el banquillo del primer equipo, tuvimos cuatro entrenamientos para preparar el partido en León: toqué pocas cosas tácticas, sobre todo cabeza y energía. Logramos la victoria, pero más que el resultado, me quedo con la actitud del equipo".

