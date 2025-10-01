CD Castellón | Matthys: «Pablo tiene una gran carrera y sabe de lo que habla»

Romain Matthys analizó la victoria del Castellón en Leganés. El portero belga se ha afianzado en la titularidad tras superar una lesión en la cadera y está mostrando sus virtudes, especialmente con el pie y en las salidas a campo abierto. Matthys valoró la labor de Pablo Hernández, el técnico interino. «Es cómodo, fácil, sabe de lo que habla y tiene una gran carrera a sus espaldas», resumió. «Yo hablo más con el entrenador de porteros, pero me gusta», dijo.

«Todo el equipo luchó por esta victoria y esta portería a cero. Estamos muy felices por lograr esta segunda victoria consecutiva y esperamos seguir en ese camino», añadió el cancerbero, que ha relegado al iraní Amir a la suplencia y salió imbatido de Butarque. «Creo que no hice ninguna parada, pero cubrir la espalda de mis defensas es algo importante. Hay gente que quizá no se fije o no lo sepa, pero es parte del trabajo del portero», explicó sobre su juego. Además, la acción del 0-1 de Cipenga, a la postre definitivo, comenzó con un regate exitoso de Matthys en área propia.

«Necesitábamos estos puntos, pero ahora no nos lo tenemos que creer», advirtió el meta. «Hay que seguir y entrenar igual de bien que las dos semanas anteriores. Queremos más», finalizó el belga, que a sus 27 años afronta su primera experiencia en España. Antes jugó en su país natal y en los Países Bajos.

Los números

Por el momento, Pablo Hernández ha conseguido virar la inercia del equipo con una doble salida a domicilio. Las dos victorias consecutivas crecen en mérito si se tiene en cuenta los problemas que había tenido el Castellón para ganar fuera de casa en los últimos meses. Hasta la llegada de Pablo Hernández, la última victoria albinegra se remontaba al lejano 8 de febrero.

En aquella ocasión, el equipo dirigido por Johan Plat venció al Racing de Ferrol en tierras gallegas (1-3). Fue la primera y única victoria del técnico neerlandés a domicilio. A partir de ese día, culminó la pasada temporada con tres empates (Cádiz, Cartagena y Racing de Santander) y cinco derrotas (Elche, Levante, Málaga, Mirandés y Granada) a domicilio.

Tampoco sumó Plat ninguna victoria fuera de casa en el inicio de la presente campaña. El neerlandés comenzó LaLiga con derrota en Santander y también cayó en Córdoba, en la otra visita.

Portería a cero

Otro logro de Pablo en su corta estancia como entrenador del primer equipo es la portería a cero obtenida en Leganés. El Castellón llevaba la friolera de 20 encuentros recibiendo al menos un gol: los seis partidos del presente campeonato y los 14 últimos del pasado. La última vez que los albinegros no encajaron un tanto fue en la salida a Cádiz de finales de febrero (0-0). En Leganés, de hecho, el Castellón fue tan sólido que el rival ni siquiera disparó entre los tres palos. Otro avance en los inicios de Pablo.

Vía: El Periódico de Mediterráneo