CD Castellón | Lucas Alcázar: "Estamos a muerte con Pablo"

Lucas Alcázar fue titular por vez primera en la visita del CD Castellón a León. Allí, el equipo orellut logró el primer triunfo de la temporada en el debut de Pablo Hernández como técnico interino. Este jueves, Alcázar ha repasado la actualidad albinegra con la mente puesta en la visita del lunes a Leganés, su ciudad natal. El lateral izquierdo del conjunto orellut también habló del entrenador: "Estamos a muerte con Pablo".

Sus primeros meses en el club

"Me siento feliz. El club desde el primer momento me facilitó las cosas y el vestuario me acogió muy bien. Estoy progresando como jugador, que es lo que uno busca cuando da un salto de categoría. Ahora toca seguir corrigiendo errores y cosechar buenos resultados".

La primera victoria

"Es una victoria que el equipo venía buscando. Anímicamente nos vino muy bien a todos. Son tres puntos, es un colchón y es reafirmar con resultados el trabajo que veníamos haciendo".

El comienzo de la temporada

"No fue un inicio sencillo y más con la pretemporada que habíamos hecho, en la que nos sentíamos muy bien. Pero el fútbol son dinámicas y a veces no salen las cosas. Después de este fin de semana, ganar nos da un empujón de confianza nos va a ayudar".

TRAYECTORIA Formado en las canteras del Getafe y el Real Madrid, Lucas Alcázar debutó en el Castilla en Primera RFEF. Antes y después jugó cedido en la Peña Deportiva y el Talavera. En las últimas campañas ha militado en el filial del Real Betis. Este verano llegó al CD Castellón. Tiene 23 años.

Sobre Pablo Hernández

"Para nosotros, es nuestro entrenador. Nos dio sus pinceladas, algunos matices... estamos a muerte con Pablo para tratar de conseguir los mejores resultados".

"Cuando tienes como entrenador a una figura con una trayectoria tan exitosa, intentas tomarlo como referencia, porque es lo que quieres llegar a ser o intentar acercarte. Es una gran referencia. Estamos trabajando muy bien, con gran intensidad en los entrenamientos y toca seguir. Vamos a remar todos juntos".

Regreso a Leganés, dentro y fuera del campo

"Como todo partido en esta categoría, y más fuera de casa, será difícil, pero vamos a intentar sacar los tres puntos".

"Esperamos un partido contra un equipo con jugadores de mucha calidad. Será un partido de tú a tú, con dos equipos queriendo ser protagonistas".

"Llevo tiempo fuera de casa y volver siempre es especial. Estoy con ilusión para intentar dar mi mejor versión".

Sus cualidades

"Dependiendo de la formación, sería carrilero o lateral. Soy un futbolista agresivo, me gusta ir fuerte en el uno contra uno, sacar el balón, proyectarme en ataque ya sea por fuera o dentro... También me considero un jugador de equipo, intento que haya buen ambiente en el grupo... He venido a ayudar lo máximo que pueda".

Vía: El Periódico de Mediterráneo