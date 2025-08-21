CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
El CD Castellón y sus aficionados, víctimas de las demoras de LaLiga con los nuevos sistemas de acceso
Enrique Ballester
La lentitud de LaLiga en la implantación de los nuevos sistemas de acceso al SkyFi Castalia está causando una víctima múltiple: el CD Castellón y sus aficionados. A falta de pocas horas para el duelo contra el Real Valladolid, el club trabaja a marchas forzadas para minimizar en la medida de lo posible las incidencias relativas a los abonos y las entradas. Las demoras de LaLiga en todo el proceso están causando problemas y se prevé que también se produzcan el viernes en el momento del acceso.
Por ello, el Castellón, que no oculta su enfado con LaLiga por este asunto, pide a sus aficionados disculpas, por un lado, y comprensión y paciencia, por otro. Como explicó Mediterráneo en el inicio de la semana, las constantes demoras por parte de LaLiga van a complicar el esperado regreso del fútbol oficial al SkyFi Castalia.
Es sabido que el club albinegro lleva meses trabajando para adaptarse al nuevo sistema de tornos y la plataforma llamada SGA 2. Se trata de herramientas de LaLiga para la modernización de los procesos de ticketing y control de accesos, y que sustituyen a los manuales de los años anteriores.
El envío de carnets, afectado
En primer lugar, sin embargo, estos retrasos de LaLiga han conllevado que se opte por el software AVET. Todos estos cambios, con las consiguientes demoras, están causando limitaciones: el club no ha podido emitir entradas físicas, por lo que estas no han salido aún a la venta, y el envío de carnets se ha visto afectado, así como el acceso de los abonados y patrocinadores a su área personal vía web.
Dos fuera de casa
El enfado en el club es palpable porque, además, LaLiga desestimó la petición albinegra de disputar los dos primeros partidos a domicilio. El Castellón, con los tornos instalados y sin responsabilidad técnica en lo ocurrido, lo veía venir: consideraba que todo el proceso de cambio de sistema podía generar este tipo de problemas. Pese a ello, LaLiga consideró que con jugar el primer envite fuera de casa era suficiente para evitar incidencias.
CONFIRMADA LA SANCIÓN A ALBERTO JIMÉNEZ
En otro orden de cosas, el Comité sancionó ayer, como se esperaba, a Alberto Jiménez. El defensa albinegro fue expulsado en Santander en la primera jornada de Liga y no podrá jugar este viernes contra el Real Valladolid (21.30 horas). Los centrales Óscar Gil, Fabrizio Brignani y Óscar Sienra, en principio, optan a la titularidad.
Cesión y liberación
No ha sido así y ahora el Castellón trabaja al límite, junto a LaLiga, para asegurar que la cita del viernes se desarrolle con las menos incidencias posibles. En previsión de algunos problemas, solicita a sus aficionados que acudan al estadio lo antes posible.
Cabe recordar que la tercera jornada del campeonato se disputará también en el SkyFi Castalia. El Castellón recibirá al Real Zaragoza el sábado 30 de agosto a las 21.30 horas.
EL COMUNICADO DEL CLUB
"El CD Castellón desea trasladar a sus abonados, patrocinadores y aficionados una actualización en relación con los problemas técnicos que están afectando al sistema de acceso y emisión de entradas para el próximo encuentro en el SkyFi Castalia.
Desde el pasado 2 de junio, fecha de finalización de la competición, el Club ha venido trabajando con máxima diligencia para implementar, en los plazos establecidos, el nuevo sistema de tornos y la plataforma SGA 2.0, herramientas impulsadas por LALIGA para la modernización de los procesos de ticketing y control de accesos.
Conscientes de la complejidad operativa que implica una transición de estas características, el Club solicitó formalmente disputar fuera de casa las dos primeras jornadas, con el fin de garantizar una implantación ordenada y sin impactos sobre la experiencia de abonados y aficionados. No obstante, fue la propia LALIGA quien estimó que dicha medida no era necesaria, asegurando que los plazos de despliegue eran suficientes.
Hoy, a un día del primer partido en el SkyFi Castalia, los tornos se encuentran ya instalados y en fase de pruebas. Sin embargo, diversas incidencias vinculadas a la plataforma SGA 2.0 y a retrasos en la ejecución de los distintos procesos de implantación, han tenido como consecuencia la suspensión de este proyecto para en su lugar implantar el actual software AVET. El incumplimiento de los plazos por parte de LALIGA y sus operadores tecnológicos —ajenos al Club— están provocando importantes limitaciones, entre ellas:
– Imposibilidad de emitir entradas físicas, lo que ha retrasado la apertura de la venta al público general hasta la fecha de este comunicado.
– Incidencias recurrentes en el proceso de migración, que han provocado:
1. Demora en el envío de carnets digitales.
2. Retrasos en la entrega de carnets físicos, debiendo priorizar a los abonados mayores de 65 años.
3. Problemas de acceso tanto en el área de abonados como en la de patrocinadores.
Estas disfunciones, cuya responsabilidad técnica no corresponde al Club, están comprometiendo el correcto desarrollo del primer encuentro como local del club.
Ante esta situación, el CD Castellón desea pedir disculpas a todos los abonados y aficionados que se están viendo afectados. Si bien se trata de una iniciativa ajena al Club, asumimos la responsabilidad de garantizar la implementación a nivel local, como venimos haciendo desde hace semanas con un enorme esfuerzo por parte de todos los equipos internos.
Solicitamos asimismo comprensión ante las dificultades que puedan persistir en los próximos días y apelamos a la colaboración de todos los asistentes al encuentro del viernes, recomendando acudir al estadio con antelación suficiente para facilitar el acceso al estadio.
El Club continúa trabajando de forma intensa, en coordinación con LALIGA y los proveedores tecnológicos implicados, para garantizar que esta transición se complete con éxito, minimizando su impacto operativo y preservando la calidad de la experiencia en el SkyFi Castalia.
Agradecemos una vez más la paciencia y el compromiso de nuestra afición.
