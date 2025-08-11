CD Castellón | Jozhua Vertrouwd... ¡al Rayo!

El tercer traspaso millonario del verano albinegro está al caer. Tras las salidas de Raúl Sánchez al Necaxa y de Daijiro Chirino al Almería, el lateral neerlandés Jozhua Vertrouwd recalará en el Rayo Vallecano. Así lo asegura el medio holandés De Telegraaf, que fija en alrededor de 1,5 millones de euros (más bonus) el montante de la operación.

Jozhua Vertrouwd nació en Amsterdam (Países Bajos) en 2004. Durante el presente mes de agosto cumplirá 21 años. Pasó por varios equipos de su país (Fortuna Wormerveer, AZ Alkmaar, FC Volendam, FC Utrecht) antes de recalar, en el verano del 2023, en el CD Castellón.

En el club albinegro completó su formación. Ha alternado el filial con el primer equipo, evidenciando una gran progresión. Con el primer equipo culminó su primera temporada con 25 partidos oficiales y el ascenso a Segunda División. En la categoría de plata se consolidó en el lateral izquierdo. 35 encuentros oficiales en su año de consagración.

Posición cubierta

La salida de Jozhua al Rayo, donde debutará en Primera División, se compensará, en principio, con la esperada llegada del lateral Tincho, del filial del Celta de Vigo. En esa posición, el entrenador Johan Plat cuenta también con el capitán Salva Ruiz y con otro de los fichajes de esta temporada, Lucas Alcázar.

Verano de ventas

El traspaso de Jozhua, en caso de confirmarse, será el tercero de gran calado en el verano más productivo de la historia del CD Castellón. El millón y medio por el neerlandés se sumará a los dos millones que paga el Almería por Chirino y al millón de Raúl Sánchez. Casi cinco millones de euros para un club que, hasta este verano, tenía como tope el millón que ingresó por Álvaro Fidalgo.