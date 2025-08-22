CD Castellón | Guía: Todo lo que debe saber para el Día 1 en el SkyFi Castalia

Esta noche, a las 21.30 horas, regresa el fútbol al SkyFi Castalia. El CD Castellón recibe al Real Valladolid en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Del equipo a los tornos pasando por las entradas, esto es lo que debe saber para el Día 1 del curso en Castalia.

Los tornos

El CD Castellón estrenará tornos en todas las puertas. Eso sí, la lentitud de LaLiga en la implantación del nuevo sistema de software ha generado problemas en la previa y puede provocarlos el día del partido, en los accesos. Por ello, el club emitió ayer un comunicado pidiendo a sus aficionados que acudan al estadio con antelación suficiente. En principio, las puertas del SkyFi Castalia estarán abiertas desde las 20.15 horas.

No cabe otra que tomárselo con filosofía y paciencia. Si el abono o la entrada no da problemas, el aficionado podrá saborear el regreso a casa y disfrutar del calentamiento del equipo orellut; y si no funciona, será enviado al punto de resolución de incidencias, que estará ubicado en la entrada de oficinas del SkyFi Castalia, en la esquina del parking de Tribuna.

Retrasos y entradas

Los retrasos de LaLiga en todo el proceso también han limitado el margen de acción del club a la hora de emitir entradas. Durante la tarde de ayer activó la venta de tickets on line y espera poder vender también entradas en las taquillas, hoy.

Igualmente, el caos de LaLiga ha afectado al acceso vía web a las áreas de abonados y patrocinadores, y al envío de carnets digitales (los usuarios de móviles Apple recibieron un aviso en el día de ayer para volver a descargarlo) y ha retrasado la entrada de los pases físicos a los mayores de 65 años, realizada durante la semana.

Con todo, el club orellut, que viendo venir la problemática había pedido a LaLiga jugar las dos primeras jornadas a domicilio (no hicieron caso) trabaja a marchas forzadas para que las incidencias sean las menos posibles.

Caras nuevas

La cita será la primera experiencia de los fichajes en el SkyFi Castalia. Hasta la fecha, el club que preside Bob Voulgaris ha realizado 13 incorporaciones: el portero Matthys (que llevará el 13 y el primer día fue suplente del renovado Amir, que porta el dorsal 1); los laterales Mellot (22), Willmann (55, con ficha del filial) y Lucas Alcázar (12); los centrales Brignani (3) y Sienra (4); los mediocentros Barri (8), Marco Doué (6), Gerenabarrena (15) y Ronaldo Pompeu (25); y los hombres de banda y de ataque Tincho (26), Serpeta (24) y Pablo Santiago (18). Este último fue baja por lesión en Santander, pero ya está recuperado y podría debutar.

En cuanto a los dorsales, también ha habido cambios significativos. Así, Israel Suero ha heredado el 10 de su amigo Raúl Sánchez, Mabil llevará el 7 de Moyita, Mamah el 23 de Calavera y Camara el 9 de De Miguel. El recién renovado Álex Calatrava mantiene el 21.

El partido

Después de todo, habrá partido. Los albinegros recibirán a un histórico del fútbol español, el Real Valladolid, que no visita el feudo del CD Castellón desde mayo del 2007. En aquella ocasión, los orelluts ganaron con goles de Natalio y Tabares (2-1). El entrenador visitante era Mendilibar y el local, Pepe Moré. De hecho, Pepe Moré es una leyenda del Valladolid. Ya en su etapa como jugador visitó el SkyFi Castalia.

Por ejemplo, en el primero de los tres enfrentamientos de ambos clubs. En 1982, el Castellón empató gracias a un penalti de Planelles (1-1). Idéntico resultado se dio en 1990. El gol de Víctor Salvador valió la permanencia (1-1). En el curso siguiente, en 1991, asoma el último duelo en la máxima categoría. Fue una victoria espectacular del Castellón con tantos de Raúl, Alcañiz, Dobro y Ugbade (4-2). Esta noche, otro capítulo para la Historia.