El CD Castellón ficha al mediapunta italiano Tommaso De Nipoti

El CD Castellón acaba de anunciar la contratación del mediapunta Tommaso De Nipoti, procedente del Atalanta. El jugador llega cedido hasta el 30 de junio de 2026.

De Nipoti (Udine, Italia, 23 de julio de 2003) se formó en las categorías inferiores del conjunto de su ciudad natal, el Udinese, y terminó su etapa formativa en la Atalanta.

El italiano lleva desde 2017 en el elenco de la ciudad de Bérgamo. Debutó en Serie A con el primer equipo de la Atalanta en enero de 2022 y en Europa League en diciembre de 2023. Con el filial disputó la pasada campaña 24 partidos, anotando dos goles y repartiendo nueve asistencias en Serie C.

La llegada de Tomasso de Nipoti es la décimo cuarta incorporación del Castellón en este mercado estival, aunque el club no da por cerrado aún el capítulo de incorporaciones.