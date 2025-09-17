CD Castellón | Entrevista | Voulgaris, sobre Pablo Hernández y la búsqueda de entrenador

El CD Castellón no ha comenzado la temporada como esperaba. La situación ha desembocado en la destitución del entrenador, Johan Plat, explicada por Haralabos Voulgaris en la primera parte de esta entrevista en Mediterráneo. En la segunda, desarrollada a continuación, el presidente del club albinegro aborda el papel de Pablo Hernández, promocionado desde el filial como interino, y confirma la "búsqueda exhaustiva" en paralelo de un próximo entrenador: "El proceso está en marcha".

Todo ello, sin descartar Pablo Hernández. El exfutbolista, técnico del filial, dirigirá al Castellón, como mínimo, en la sexta jornada. El cuadro orellut visitará el sábado a la Cultural Deportiva y Leonesa con el objetivo de lograr la primera victoria del campeonato. Su continuidad dependerá de la evolución de los acontecimientos.

-Usted conoció primero a Pablo Hernández como futbolista y luego observó de cerca su transición a entrenador. ¿Cuál va a ser ahora el rol?

-Pablo es una leyenda que vive y respira este club. Hizo un gran trabajo ascendiendo a nuestro filial y confío plenamente en él. Espero que ayude a nuestros jugadores más jóvenes a alcanzar su potencial y que asegure a toda la plantilla el compromiso de llevar nuestro escudo con honor.

Sí, estamos realizando una búsqueda exhaustiva de nuestro próximo entrenador. Pablo nos guiará de forma interina, pero el proceso para encontrar al candidato ideal a largo plazo ya está en marcha.

-¿Tiene Pablo alguna oportunidad de continuar hasta el final de la temporada?

-Esto es fútbol, todo puede pasar. Pablo llega a una situación muy difícil, con una semana corta y dos partidos consecutivos fuera de casa, pero tiene toda nuestra confianza. Veremos cómo evolucionan las cosas.

Vía: El Periódico de Mediterráneo