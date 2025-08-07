¡¡El CD Castellón emitirá los partidos del primer equipo, del filial, del juvenil y del femenino!!
Los interesados podrán suscribirse directamente a través de la web de FootballClub hasta el 24 de agostoLa suscripción incluye también toda la Liga Hypermotion por un precio total de 50 euros
David Oliver
El CD Castellón da un salto histórico en cuanto a retransmisiones futbolísticas se refiere. El club ha anunciado este jueves un acuerdo con la plataforma especializada FootballClub gracias al cual los aficionados orelluts podrán ver todos los partidos de LaLiga Hypermotion durante la temporada 2025/26 por un precio de 50 euros.
Además, por primera vez en su historia, el club emitirá los partidos como locales del filial, del juvenil y del femenino, que jugarán esta temporada en las remozadas instalaciones de Gaetà Huguet en la capital de la Plana.
“Esto es un paso muy importante para el fútbol femenino y la cantera del CD Castellón. Con este acuerdo damos la visibilidad que estos equipos merecen y que esperamos trasladar a más equipos de la Fundació Albinegra conforme avance la construcción de la ciudad deportiva", explica el director general ejecutivo del club, Alberto González.
De esta manera, los seguidores del conjunto albinegro podrán disfrutar de todos los encuentros del CD Castellón y del resto de contendientes de LaLiga Hypermotion, en directo y bajo demanda, a través de una plataforma digital moderna, accesible y 100% pensada para el aficionado.
Cómo suscribirse
Los interesados podrán suscribirse directamente a través de la web de FootballClub y seleccionar al CD Castellón como su club. De esta manera podrán disfrutar de una experiencia única con narración personalizada, estadísticas en tiempo real y contenido exclusivo del equipo albinegro. La promoción de los 50 euros es válida solo hasta el 24 de agosto.
