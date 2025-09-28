CD Castellón | Doué-Tchouameni: ¿reencuentro en Butarque?

No está jugando todo lo que le gustaría, pero cuando ha salido al campo su presencia ha servido para dar algo de aire al equipo. Se trata de Marc-Olivier Doué, centrocampista de corte defensivo que llegó al CD Castellón a comienzos del pasado mes de julio procedente de la SD Ponferradina (libre) y que vio en el proyecto del conjunto albinegro un buen lugar para seguir creciendo. De momento, ha completado 101 minutos, repartidos en los partidos ante el Valladolid (29’), Zaragoza (19’), Ceuta (30’) y el pasado fin de semana ante la Cultural y Deportiva Leonesa (23’) en el Reino de León.

Tiene mucha competencia en el centro del campo el joven futbolista francés, más aún ahora que Ronaldo Pompeu ya ha jugado tras recuperarse de la lesión con la que llegó a Castelló y después de ofrecer un recital de buen fútbol y clase contra la Cultural en la última jornada. Pero en su mentalidad solo hay un objetivo: seguir trabajando al máximo cada día y aguardar su oportunidad.

Apuesta ¿ganadora?

Porque la apuesta de jugar con dos centrocampistas que planteó el técnico Pablo Hernández en su debut en el banquillo albinegro, y que podría mantener el nuevo entrenador del Castellón cuando llegue, podría beneficiar a Doué si hay que repartir minutos o cubrir bajas de algunos compañeros durante la temporada. De momento, su presencia en Butarque está confirmada porque entrará en la convocatoria, si bien el partido lo verá de inicio desde el banquillo.

Pero más allá de la capacidad física (1,85) que tiene y su rol defensivo en el centro del campo, varias curiosidades envuelven la figura del portentoso medio del conjunto albinegro. Doué tiene vínculos con dos futbolistas de primerísimo nivel: con uno por ser familia directa y, con el otro, por ser amigos desde la infancia. Su primo es Désiré Doué, delantero del Paris Saint Germain que marcó en la final de la Champions League y que se salió en el Mundial de Clubs, mientras que con el futbolista con quien mantiene una relación desde hace años es Tchouameni, jugador del Real Madrid con el que coincidió en las categorías inferiores del Girondins de Burdeos y que alguna vez ha ido a verle precisamente a Butarque, donde el Castellón juega este lunes a las 20.30 horas. ¿Habrá el lunes reencuentro?

Vía: El Periódico de Mediterráneo