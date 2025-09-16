El CD Castellón destituye a Johan Plat y nombra entrenador a Pablo Hernández

La etapa de Johan Plat como entrenador del CD Castellón ha llegado a su fin. Sin victorias en las cinco primeras jornadas del campeonato, el entrenador neerlandés ha sido destituido. Así lo ha decidido el presidente del club, Haralabos Voulgaris. El sustituto es Pablo Hernández. El castellonense dirigía hasta la fecha al equipo filial, al que ascendió el pasado curso a Segunda RFEF.

Plat tomó las riendas del Castellón en el pasado mes de enero, relevando como entrenador principal a Dick Schreuder, del que era su principal ayudante. En los 19 partidos que dirigió la pasada campaña, Plat sumó 24 puntos y el equipo mantuvo la categoría. Este curso, sin embargo, solo ha podido sumar dos puntos (al empatar con Zaragoza y Ceuta en el SkyFi Castalia) en las cinco primeras jornadas de Liga.

Estos resultados negativos han precipitado su destitución. El club sostiene que la valía de la plantilla está por encima de lo que ahora refleja la clasificación y considera que necesita tiempo para acoplar las piezas (15 fichajes) y recuperar posiciones en la tabla. Será sin Johan Plat y con Pablo Hernández, que en principio mantendrá a la mayoría del cuerpo técnico. Su principal ayudante será Sergi Ripollés, con el que ya trabajó en el filial y que actualmente ejercía ese rol con el neerlandés.

Los entrenadores de Voulgaris

Pablo Hernández, que de inicio toma las riendas de manera interina, es el quinto entrenador de la era Voulgaris (si no se tiene en cuenta la labor pasajera de Jim en la primera temporada). En el primer curso, Bob destituyó a Rubén Torrecilla (contratado con anterioridad a su llegada) mediada la Liga. El elegido fue Albert Rudé, despedido a final de temporada para contratar a Dick Schreuder, que ya había sido la primera opción del presidente Voulgaris.

Schreuder completó la temporada y logró el ascenso a Segunda. Ocupó el banquillo del SkyFi Castalia hasta que fue despedido en el mes de enero. Lo relevó Johan Plat, que había sido su mano derecha hasta el momento. Con Plat, el Castellón mantuvo la categoría. Pasado el verano, el mal arranque de curso ha propiciado un nuevo cambio.

La trayectoria de Pablo Hernández

Con pasado en la cantera del CD Castellón, Pablo Hernández (1985) desarrolló después una exitosa carrera internacional. Mediapunta o extremo, está considerado uno de los mejores futbolistas provinciales de todos los tiempos.

Creció en las categorías inferiores del Valencia y, antes de afianzarse y triunfar en el primer equipo jugó a préstamo en Cádiz y Getafe. También jugó en el Onda. Fue internacional absoluto con España.

Su primera etapa europea fue en el Swansea galés. Luego jugó en el Al-Arabi (Catar) y el Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos). Regresó a España para militar en el Rayo Vallecano y después se incorporó al Leeds inglés, donde es un ídolo. Ya entonces había ayudado económicamente al Castellón en un momento crítico (2017).

Años después, en 2021, firmó por el Castellón para cumplir un sueño de niño. Con la elástica albinegra rozó el ascenso como jugador en el play-off del primer curso de Haralabos Voulgaris. Después, en el seno del club, ha completado una interesante transición hacia el banquillo, ascendiendo al filial a Segunda RFEF. Como entrenador del primer equipo afronta ahora el mayor desafío.

EL COMUNICADO DEL CD CASTELLÓN "El CD Castellón comunica la destitución de Johan Plat como entrenador del primer equipo. Le agradecemos su trabajo durante sus 24 partidos en el club y valoraremos su esfuerzo para conseguir la salvación la temporada pasada. Deseamos a Johan muchos éxitos en sus futuros proyectos. Pablo Hernández asumirá la dirección del primer equipo de manera interina".

Vía: El Periódico de Mediterráneo