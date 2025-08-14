CD Castellón | Comienza la entrega de abonos: estos son los plazos

El CD Castellón debuta a domicilio. Iniciará el campeonato de Liga en Segunda División este sábado a las 17.00 horas, visitando al Racing de Santander. El segundo partido de Liga será el primero en casa: los orelluts recibirán al Real Valladolid el viernes 22 de agosto a las 21.30 horas.

Para ese día, donde se estrenarán los nuevos tornos en las puertas de acceso al SkyFi Castalia, todos los abonados deberán acceder con su abono correspondiente, ya sea digital o físico. El Castellón, que ha agotado los 13.700 pases disponibles, ha comenzado este jueves (y continuará el lunes) la entrega de abonos físicos. Empieza por los mayores.

Plazos de entrega

Según comunica el club, se activa la entrega de carnets exclusiva para los abonados SÉNIOR (nacidos entre el año 1960 y anteriores) que podrán retirar sus abonos físicos en las taquillas del SkyFi Castalia, portando el DNI.

Horarios de Taquillas:

De lunes 18 a jueves 21 de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas (el día de partido no se entregarán abonos).

Condiciones

No se hará entrega de carnets que no sean Sénior.

Necesario portar y mostrar el DNI del titular.

Otra persona podrá recogerlo en su lugar mostrando el DNI del titular.

Los siguientes plazos

El CD Castellón comunica que sigue trabajando estrechamente con LaLiga tras la migración a su sistema, para poder disponer en un espacio muy breve de tiempo la descarga del carnet digital y la entrega de los abonos físicos de todo aquel que no sea Sénior. Esta medida se toma para garantizar que la gente mayor, colectivo vulnerable frente a la tecnología, disponga de su abono el primer partido de Liga en SkyFi Castalia.

El resto de abonados del CD Castellón recibirán un correo electrónico cuando el digital esté disponible con las indicaciones y pasos a seguir para descargarlo en sus terminales móviles.