CD Castellón | Álex Calatrava, números de jugador franquicia

Álex Calatrava (Barcelona, 2000) fue el gran protagonista del mercado y lo está siendo también sobre el césped, en este inicio de temporada. El CD Castellón se esforzó para retener al talentoso mediapunta, pretendido por numerosos clubs, y ahora lo disfruta cada jornada. Con dos goles, dos asistencias y un carro de oportunidades creadas, Cala está liderando el ataque orellut, antes con Johan Plat y ahora con Pablo Hernández.

Calatrava abrió y cerró la cuenta para facilitar la victoria albinegra en el estreno del entrenador interino. Contra la Cultural, Pablo Hernández lo acercó al área y Cala brilló. Marcó el primer gol y asistió en el tercero. La productividad del mediapunta en León se suma a la mostrada en el resto del curso. También marcó al Ceuta en la anterior jornada y asistió a Cipenga en Córdoba. Sus números le sitúan ya en la órbita del rendimiento de la pasada campaña, que culminó con seis goles y 11 asistencias.

Pese al interés que generó su aterrizaje en Segunda División, el Castellón se aferró en verano a la cláusula de cinco millones de euros y terminó reteniendo al futbolista. Además, mejoró su contrato, aumentó la cláusula y prolongó la duración hasta junio del 2029, con el objetivo de consolidar a Cala como jugador franquicia.

Generador ofensivo

Según los datos de la plataforma FotMob, Cala es el principal generador ofensivo de los albinegros. En los seis partidos que ha disputado (495 minutos), ha creado 13 oportunidades de gol. Es el máximo asistente del equipo y el máximo goleador, igualado en este último ámbito con Brian Cipenga.

Asido a la creatividad punzante de Calatrava, el Castellón presenta unos datos notables a nivel ofensivo en lo que va de temporada. Es el cuarto equipo con más goles esperados de toda la categoría, el sexto que más veces tira y el séptimo más goleador. La efectividad cara a puerta ha crecido en los dos últimos partidos: el Castellón marcó tres goles al Ceuta y otros tres en León para lograr la primera victoria de la campaña. En ambos casos, Cala dejó huella y pudo hacerlo más. En la retina permanecen sus pases interiores para plantar a Markanich y Jakobsen frente al gol. Pese a la vigilancia especial que preparan sus rivales, Cala se las sigue ingeniando para encontrar su momento, partido tras partido.

Vía: El Periódico de Mediterráneo