El CD Castellón se afianza como punto de encuentro empresarial

El CD Castellón ha anunciado este jueves el lanzaiento de la segunda edición de su Club de Empresas. Lo hace "con el objetivo de impulsar la conexión entre el fútbol y el mundo empresarial" y bajo el lema "Fortaleciendo alianzas, impulsando el futuro".

El Club de Empresas refuerza los vínculos entre la entidad albinegra y el tejido empresarial provincial con networking, visibilidad de marca y experiencias exclusivas en torno al fútbol profesional.

El CD Castellón presenta esta edición de su Club de Empresas como un punto de encuentro en el que deporte y empresa se dan la mano para construir un futuro lleno de oportunidades. La iniciativa nace con el objetivo de compartir valores, ampliar redes de contacto y generar negocios con impacto real, además de ofrecer vivencias únicas alrededor del club y de su actividad deportiva.

El proyecto está diseñado para empresas que quieran implicarse activamente en la vida del CD Castellón y asociar a su día a día la visibilidad y prestigio de un equipo histórico.

Experiencias

El Club de Empresas del CD Castellón ofrece una serie de experiencias VIP donde destacan: encuentros con otros Clubes de Empresas, meet & greet con jugadores; visita a la nueva Ciudad Deportiva; desplazamientos especiales junto al equipo…

Con esta nueva edición, el CD Castellón reafirma su vocación de ir más allá del terreno de juego, siendo un punto de encuentro entre empresas de todos los sectores donde se dan la mano para construir un futuro lleno de oportunidades.

Consulta toda la información sobre el Club de Empresas en este dossier.

Vía: El Periódico de Mediterráneo