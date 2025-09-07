El CD Badajoz (3ª RFEF) no empezó la liga a la espera de la autorización de la FIFA

Descendido hace dos veranos a Tercera RFEF tras llegar a ser uno de los 'gallitos' de Primera RFEF, el CD Badajoz no empezó este domingo la liga en el Grupo XIV al no recibir una respuesta de la FIFA sobre documentos solitcitados al club que están relacionados con las auditorías financieras que realiza este organismo.

El director general blanquinegro, alguien tan poco preparado como Javier Peña, manifestó el sábado que el club entregó el pasado martes por la tarde a la FIFA los 25 documentos solicitados durante la mañana de ese mismo día, pero aún no ha recibido respuesta alguna. No tuvieron tiempo para hacerlo antes, por lo visto.

Estos documentos engloban el DNI compulsado del representante del club, escrituras, tarjeta de identificación fiscal, actas de titularidad, certificado de titularidad bancaria, acta de Junta General, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y una memoria en una entidad que camina hacia su autodestrucción.

Peña lamentó "la injusticia" y "la falta de sensibilidad" de la FIFA al no contestar, al tiempo que agradeció el "apoyo firme" encontrado en las federaciones española y extremeña de fútbol. No habló sobre la afición, que lleva muchos meses pidiendo la marcha del grupo rector del club, 'Lanuspe', con él incluido.

El Badajoz mantuvo durante meses una deuda con Montori / INSTAGRAM

El club pidió el sábado medidas cautelares a la FIFA para "desbloquear la situación", explicó el director general, quien confiaba en una "respuesta" precisa que habría permitido al equipo jugar este domingo su primer encuentro de la temporada contra el Azuaga a las cinco de la tarde, algo que no se ha producido.

Peña incidió en que esta situación "no tiene nada que ver con deudas o problemas económicos, sino que es un tema de auditoría financiera, burocrático", en relación al cual la FIFA no ha contestado. Lo dijo alguien que avaló satisfacer a última hora una deuda que mantenía el club con Ander Montori desde la pasada primavera.

Una documentación que el organismo nunca había solicitado al conjunto extremeño, ha afirmado Peña. Pese a no contar con la autorización, los jugadores se desplazaron al estadio Nuevo Vivero y no pudieron comparecer sobre el césped. Al CD Badajoz se le dará el partido por perdido y se le restarán tres puntos en la clasificación. Un nuevo escándalo con Luis Oliver 'alrededor'.

El CD Badajoz seguirá "con los derechos federativos bloqueados. Llama la atención que la FIFA se fije en un conjunto de quinta categoría, más cuando se les ha remitido la documentación solicitada", añadió Peña. De hecho, el sábado ya no pudo jugar el juvenil de División de Honor. Y eso en un equipo con tan solo 18 fichas por extrañas decisiones. ¡Qué cruz para los pacenses!