Un Catalunya-Palestina solidario y vestido de gala: "Haremos un once de Primera División"

La Federació Catalana de Futbol (FCF) presentó este lunes el partido amistoso entre Catalunya y Palestina previsto para el próximo martes día 18. Con presencia del presidente Joan Soteras en un acto celebrado en la Sala d'Honor del INEFC en Barcelona, se dieron a conocer todos los detalles de un encuentro que supone "un gesto de fraternidad deportiva y compromiso social".

El partido, que se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys a las 18.30 horas, forma parte de una gira internacional del combinado palestino que pretende recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza tras la ofensiva israelí de los últimos años, con tres ejes de actuación: ayuda humanitaria y reconstrucción en Gaza; justicia y fin de la impunidad; y cultura como resistencia.

En el acto celebrado este lunes, se anunció que la venta de entradas al público general se abrirá esta tarde a partir de las 17.00 horas en la web de la Federació y, en cuanto a los detalles del encuentro, el partido se disputará con un balón exclusivo que conmemora el 125 aniversario de la FCF y estará dirigido por el colegiado catalán Víctor García Verdura, árbitro de Primera División de LaLiga EA Sports. Por otro lado, ambas selecciones recibirán el mismo trofeo al finalizar el encuentro en un símbolo de unión, una copa que cuenta con la serigrafía del duelo y con las banderas de ambos combinados.

La serigrafía del trofeo que recibirán Catalunya y Palestina / FCF

"Un equipo de Primera"

El presidente de la Federació, Joan Soteras, definió la cita como un "honor por poder celebrar, no solo un partido, sino dos encuentros anuales de la selección absoluta, sobre todo en una ocasión como esta con un partido solidario". "Deseo que Catalunya sea sensible con el partido y que sea todo un éxito", añadió.

Soteras, además, pidió la ayuda de todos los clubes catalanes y también españoles para "facilitar" en la medida de lo posible la cesión de jugadores en pleno parón internacional de la FIFA. "Será complicado, pero puedo asegurar que formaremos el mejor equipo posible y con un once entero de jugadores de Primera División, seguro". Posteriormente, ante los medios, destacó que serán convocados "dos o tres del Barça, cinco del Espanyol y dos del Girona".

Joan Soteras, presidente de la FCF, y Berni Álvarez, consejero de deportes de la Generalitat / FCF

"Los clubes catalanes son más sensibles, evidentemente, pero sabemos que tanto Barça como Espanyol y Girona tienen compromisos y que estamos en medio de LaLiga. Hay lesiones, en el Barça están como están, y les hemos de excusar un poco. Jugadores catalanes somos los que somos, el Barça tiene muchos y el Espanyol todavía más. Espero que entre los dos y el Girona podamos hacer un equipo como Dios manda", aseguró ante los medios allí presentes.

Montjuïc, el escenario ideal

Por su parte, David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, defendió el papel de la capital catalana: "El Estadi Olímpic se construyó para algo simbólico, tiene todo el sentido que acoja este partido que sirve para abrir los ojos sobre el genocidio. Como ciudad siempre hemos estado en la delantera en estos movimientos a favor de Gaza. Montjuïc es el escenario ideal, hasta que no se acabe el Camp Nou, es el estadio más importante que tenemos en la ciudad".

Finalmente, Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat de Catalunya, afirmó que movilizar "20 o 30 mil personas es un éxito" y destacó el deporte como "un transmisor de valor". "El mejor que puede haber, para denunciar la situación en Gaza. Nos gusta el 'Football for Peace', creemos en él, con esa voz de esperanza y de trasmisión de unos valores que allí se han perdido por completo y que hay que volver a introducir. Hacemos una llamada para que la gente vaya al campo y se llene", concluyó.