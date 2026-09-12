Castro: “El Barça es de los mejores del mundo, pero el partido empieza cero a cero”

El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este sábado que el FC Barcelona, que visita el domingo el Ciutat de València, es uno de los mejores equipos del mundo pero también afirmó que su equipo tiene opciones y más si cabe por el hecho de jugar en su estadio y con el apoyo de sus aficionados.

“Tenemos que estar en nuestra mejor versión, jugamos la misma liga que ellos y tenemos que estar en una concentración máxima, al mejor nivel y tenemos que intentarles hacer daño donde lo puedes hacer. El partido empieza cero a cero, once contra once”, dijo.

“Como todos los partidos nos preparamos para ganar, no hay partidos fáciles en LaLiga y el Barcelona es uno de los mejores del mundo, pero vamos a jugar para ganar, para hacerlo lo mejor posible e intentar dar una alegría más a nuestros aficionados en nuestro estadio”, agregó.

El entrenador del Levante admitió la dificultad que tiene el partido, pero comentó que deben salir con confianza. “Todos los rivales tienen sus puntos fuertes. Con el Barça hay que estar concentrados y atentos. Si quieres ganar hay que intentar quitar el máximo de potencial del adversario", argumentó.

Castro apuntó que uno de los factores que les puede ayudar para sacar adelante el partido será el apoyo de su afición.

“La afición está siempre con nosotros, hemos jugado con uno más y eso nos da fuerza. Vamos a sufrir seguro en momentos, pero si somos más de 20.000 sufriendo es mejor que sufrir sólo los once del campo y los del banquillo y el cuerpo técnico. Aquí somos más fuertes y es uno partido que sabemos que nos van a ayudar desde fuera”, indicó.

Además, el técnico portugués explicó que no tiene previsto dar descanso a algunos jugadores pensando en los otros dos partidos que tienen la próxima semana. “Tenemos que pensar en este partido porque si piensas en los otros ni ganas éste y tal vez ni ganas los otros. Tenemos que pensar en este partido”, recalcó.