El uno a uno del Castellón-Valladolid | Vota al mejor
Los albinegros no ven puerta y encajan la segunda derrota de la temporada (0-1)
Enrique Ballester
EL MEJOR
Gerenabarrena
|7| Perdió algún balón en salida, pero es el tipo de jugador que adora la afición en el SkyFi Castalia. Turbina en la media.
Amir
|7| Paró las parables y anduvo bastante preciso con la pelota. Evitó el 0-2 haciéndose grande frente a Chuki.
Mellot
|6| Sin término medio, alternó acciones de mérito con errores de bulto con la pelota. Va a ser el dueño dela banda.
Óscar Gil
|6| Sufrió en el cuerpo a cuerpo con el ariete Latasa, pero sacó adelante la papeleta. Rompió líneas con balón.
Sienra
|7| Quizá pudo hacer algo más en el gol, pero jugó muy bien. Mostró mucha personalidad con la pelota y en los duelos.
Salva Ruiz
|6| Hizo daño subiendo a la media por dentro y rozó el golazo con una gran volea. Bajó algo su nivel tras ver la tarjeta.
Diego Barri
|6| Falló un control muy pronto y le costó entrar en juego, irregular. Se le ve potencial para tomar el timón del equipo.
Calatrava
|7| No siempre le sale, pero es diferente y se la queda. Incansable, generó mucho y tuvo las más claras en el segundo tiempo.
Suero
|7| El equipo agradece sus picoteos. El poste le negó el sobresaliente en el primer tiempo. Se ofuscó algo luego.
Mabil
|6| Le costó desbordar por la izquierda. Pese a la tarjeta, Alejo le terminó ganando la partida. Algo distraído sin balón.
Camara
|6| Punta de lanza en la presión, tocó muchas, pero le faltó finura en el área. Al final rozó la desesperación.
También jugaron
Serpeta | 6 |. Vertical. El mejor de los cambios.
Doué |5|. Ofuscado.
Pablo Santiago | 5 |. Acelerado.
Markanich | 5 |. Impreciso.
Mamah | - |. Poco tiempo.
