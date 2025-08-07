El Castellón ultima la llegada de Tincho, del Celta de Vigo

El CD Castellón prepara una apuesta interesante para el carril izquierdo. El club que preside Haralabos Voulgaris está cerca de concretar la incorporación del lateral Tincho, de 22 años, futbolista del Real Club Celta de Vigo. Los albinegros pagarán alrededor de 300.000 euros por el canterano celeste, que ha jugado algunos amistosos con el primer equipo.

El acuerdo entre las partes está prácticamente cerrado, a falta de algunas condiciones sobre el derecho de tanteo del Celta en una futura venta o un porcentaje sobre los derechos del futbolista. Tincho firmará un contrato de larga duración con el equipo que entrena Johan Plat, que deberá encajar al jugador en el puzle colectivo.

Tincho, apodo que recibió el futbolista cuando era niño, se llama en realidad Martín Conde Gómez y nació en Ourense en marzo del 2003. Canterano del Celta, coincidió en el juvenil con el actual entrenador del primer equipo, Claudio Giráldez. Pese a jugar de lateral izquierdo, Tincho destaca por su proyección ofensiva. De hecho, en algunas temporadas alcanzó el doble dígito goleador.

En las últimas campañas ha jugado en el filial del Celta, en Primera RFEF, donde acumula 83 partidos en tres temporadas. En la última fue el futbolista más utilizado de la plantilla y marcó cuatro goles. Ha jugado de lateral en defensa de cuatro y de carrilero en zaga de tres, aunque el Castellón también podría utilizarlo en posiciones algo más adelantadas.

Competencia

En todo caso, se mueve por una zona del campo de alta competencia en la plantilla actual. Además de Tincho, el Castellón cuenta con otros tres laterales izquierdos: el veterano Salva Ruiz, el pujante Jozhua Vertrouwd y el recién fichado Lucas Alcázar. La incorporación de Tincho podría suponer la salida de alguno de ellos, dada también la escasez de fichas.