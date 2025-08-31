El Castellón traspasa a David Flakus al Murcia y libera una ficha para contratar otro delantero

Todo el mundo mueve ficha en el mercado de fichajes y el CD Castellón confía en hacerlo todavía este lunes 1 de septiembre, en el último día de la ventana de incorporaciones veraniega. Está todo muy encauzado y, tras concretarse este dominfo por la noche el traspaso del delantero David Flakus al Real Murcia, se ha liberado una nueva ficha en el primer equipo, una situación que activará la llegada de otro futbolista de corte ofensivo con el que reforzar esta parcela. El plazo para incorporar futbolistas finaliza a las 23.59 horas y la figura de un delantero goleador es la elegida para cubrir una demarcación de la que se está hablando mucho tras la disputa de las tres primeras jornadas de LaLiga en Segunda.

El Castellón y el cuadro pimentonero habían acercado posturas la pasada semana sobre la salida de Flakus pero faltaba acordar las cantidades del traspaso porque la cantidad ofrecida por los murcianos (se hablaba de unos 500.000 euros) no satisfacía las exigencias de la dirección deportiva del club de la capital de la Plana. Finalmente, se llegó a un acuerdo y el jugador ya es propiedad del Murcia desde la tarde de este domingo.

A cerrar el plantel

Tras certificarse esta operación, el club de la capital de la Plana está habilitado para poder cerrar la contratación de dos futbolistas (quedan libres los dorsales 2 y 19). Cabe recordar que en los últimos días ya se confirmaron otras dos salidas: las cesiones de Albert Lottin al União Desportiva de Leiria y la de Mamadou Traoré al Teruel, oficializada este domingo por la mañana. Así, se han liberado las fichas de Lottin y de Flakus.

La llegada de un nuevo delantero al Castellón se da por hecho ya que la propia alcaldesa Begoña Carrasco lo deslizó este sábado en redes sociales tras presenciar el choque contra el Zaragoza en el palco del SkyFi Castalia junto a Bob Voulgaris. Pero no se descarta tampoco que pueda llegar de igual modo un extremo, que podría ser o bien con ficha del primer equipo o sub-23, por lo que seguiría quedando una libre que podría ser ocupada, ya fuera de mercado, por otro jugador que pudiera llegar libre como ha sucedido otros veranos.

Hay que recordar que David Flakus llegó al CD Castellón en verano de 2024 procedente del Hellas Verona italiano. La pasada campaña 2024/25 la empezó en el conjunto castellonense. Solo disputó 12 partidos y acumuló 350 minutos (dos goles). En enero salió cedido al Real Murcia y allí jugó 19 encuentros, con 1.374 minutos y llegó a firmar siete goles.

Gonzalo Pastor

Con la salida de Flakus, ahora se está pendiente de Gonzalo Pastor, que no ha ido convocado en ninguno de las tres primeras jornadas, pero que tiene ficha B, por lo que podría alternar el filial y el primer equipo, salvo que se le busque una cesión a un Primera Federación.