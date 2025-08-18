El Castellón trabaja en varias salidas en forma de cesión

Quedan dos semanas para que el mercado de fichajes de este verano eche el cierre y las plantillas queden configuradas al 100% hasta la siguiente ventana de incorporaciones. Será el lunes 1 de septiembre, a las 23.59 horas, cuando se cierre este periodo y, por lo tanto, los clubes aún tienen tiempo por delante para tratar de cerrar alguna de las operaciones que tengan en marcha, tanto en el capítulo de llegadas como en el de salidas.

El CD Castellón no es ajeno a ello y sigue trabajando para incorporar a algún futbolista más a sus filas, al tiempo que busca acomodo a alguno de los jugadores con los que Johan Plat no cuenta en esta nueva campaña en Segunda.

Dos de los futbolistas que no entran en los planes del técnico neerlandés son Mamadou Traoré y Gonzalo Pastor. En ambos casos la entidad que preside Bob Voulgaris estaría buscando una salida en forma de cesión para que ambos jugadores puedan disfrutar de los minutos que no tendrán en las filas del cuadro albinegro.

Ninguno de los dos, y tampoco Albert Lottin, entraron en la convocatoria del pasado sábado para el choque contra el Racing de Santander, por lo que se empezó a deducir que alguno de los tres podría abandonar la disciplina albinegra en los próximos días.

Más experiencia

Traoré, de 23 años, regresó al Castellón en enero de este mismo año tras participar en el ascenso a Segunda de hace dos campañas. La entidad de la capital de la Plana pagó traspaso por él al Royale Union Saint-Gilloise, pero tras estar esta pretemporada con el plantel se ha considerado que sería mejor que ganara experiencia en otro equipo ya que tan solo participó en seis encuentros de LaLiga en la segunda vuelta.

Situación similar, aunque algo más llamativa, es la de Gonzalo Pastor. El joven mediocentro valenciano, de 19 años, despuntó el curso pasado en las apariciones que tuvo con el primer equipo y estas le valieron para abrirse paso en el Europeo sub-19, en el que la selección española acabó como subcampeona.

Una apuesta de futuro

Parecía que Gonzalo Pastor se había ganado un puesto en el equipo de Johan Plat, pero la llegada de varios futbolistas a su misma posición este verano le habría cerrado las puertas y la dirección deportiva consideraría clave en su futuro encontrar un equipo en el que sí fuera a ser titular ya que es un jugador con mucha proyección y lo más importante ahora mismo en su etapa de crecimiento y desarrollo es que fuera ganando experiencia y minutos para regresar lo antes posible al Castellón.