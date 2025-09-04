El Castellón siempre ha tenido problemas para ganar partidos en campo del Córdoba

Córdoba es una de las ciudades que menos veces ha visto ganar al CD Castellón a lo largo de la historia, y eso que ha jugado allí hasta en 15 ocasiones, pero para ver celebrar una victoria (la única) de los castellonenses allí toca remontarse a 49 años atrás. En concreto al 6 de junio de 1976. Se venció por 2-4, con Camilo Liz al frente del conjunto albinegro.

En ese partido marcó un gol el portero de la escuadra de la capital de la Plana, Racic (de penalti, claro está), junto a otro del benicarlando Pichi Alonso, más otros dos que llevaron el sello de Saturnino Ruiz y Antonio Selma. Por el Córdoba, que se adelantó dos veces en el marcador, sus goles los anotaron Burguete y Onega.

Muchos duelos en Córdoba

Son 15 visitas del Castellón al campo del Córdoba, en diferentes categorías, y el saldo es bastante desolador, aunque las estadísticas están para romperse. Allí solo se ganó una vez, la ya citada, mientras que se consiguió arrancar un empate en tres ocasiones. El número de derrotas encajadas se eleva a once.

La última vez que jugó allí el Castellón, la pasada campaña 2024/25, se arrancó un amargo empate (2-2), Amargo porque al descanso el equipo de Dick Schreuder se fue ganando por 0-2 gracias a los goles de Israel Suero y Álex Calatrava, pero tras el descanso los verdiblancos igualaron con tantos de Theo Zidane y Antonio Casas.