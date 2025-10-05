Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El uno a uno del Castellón-Sporting | Vota al mejor

El equipo de Pablo Hernández cosecha la tercera victoria consecutiva, la primera en el SkyFi Castalia

El once titular del CD Castellón.

El once titular del CD Castellón. / Erik Pradas

Enrique Ballester

Castellón

Matthys

|7| Compensó el error del 0-1 con tres paradas de mérito. Personalidad. Cortó varios avances a campo abierto.

Mellot

|7| Cerró bien su banda y alimentó a Cipenga. Un centrochut al larguero.

Alberto

|8| Lideró la defensa, casi perfecto con y sin balón. Está en un gran momento. La grada lo adora.

Salva Ruiz

|7| Le sienta bien jugar de central. Sereno. Evitó errores en zonas peligrosas.

Lucas Alcázar

|7| Muchos kilómetros en el carril izquierdo. Sigue progresando con minutos.

Diego Barri

|7| Distribuyó con criterio. Muy buena primera parte. Algo cansado, fue relevado.

Ronaldo Pompeu

|8| Ya tiene a Castalia en el bolsillo. Mucho oficio. Mueve la bola en corto y en largo.

Cipenga

|8| Asistente en el 1-0. Está añadiendo trabajo y efectividad a su desborde.

Cala

|8| Amasa tanto juego que siempre genera algo. Provocó y marcó el 2-1 de penalti. Clave.

Mamah

|6| Algo apagado en el perfil izquierdo. Aportó más en lo defensivo que en ataque.

Jakobsen

|7| Golazo de delantero serio al primer toque. Tiene detalles que ilusionan.

También jugaron

Marco Doué | 7 |. Ayudó a frenar las contras del Sporting.

Pablo Santiago | 6 |. Impreciso en los pases.

Tincho | 8 |. Todo bien. Cerró la banda, ganó duelos y dio el pase del 3-1 de Camara.

Gerenabarrena | 7 |. Intenso y atento a lo que necesita el equipo. Siempre aporta.

Camara | 7 |. Encontró el gol. Se lo fabricó en la más complicada.

