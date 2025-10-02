Castellón-Sporting: El reencuentro con Asier Garitano, uno de los técnicos que sufrió a Castellnou

Eran otros tiempos. En 2010, el Castellón iniciaba un paulatino descenso a los infiernos y Asier Garitano era un joven técnico que recién comenzaba. El ahora entrenador del Sporting de Gijón, próximo rival de los albinegros este domingo en Castalia (16.15 horas), dio el salto a entrenador jefe en el tramo final de una convulsa temporada. Garitano fue uno de los afectados de la etapa de Castellnou2005 SL, ya que tomó el mando de un equipo virtualmente descendido y en las últimas 11 jornadas no pudo evitar una caída anunciada.

El técnico vasco había llegado a la Plana como segundo entrenador. Había ejercido ese cargo en el Alicante, donde se retiró como futbolista y acompañó a entrenadores ahora tan mediáticos como José Bordalás. En Alicante coincidió con Dani Barroso, quien fue en el Castellón, donde era director deportivo, su principal valedor.

Antes de dar el salto a entrenador jefe, Garitano, que entonces tenía 40 años, ya había sido ayudante de David Amaral y Tintín Márquez, los otros dos entrenadores del Castellón aquella temporada. El equipo había perdido a piezas capitales en las últimas campañas y ninguno dio con la tecla adecuada.

En aquel curso, en la dirigencia hubo marejadas. La temporada avanzó entre rumores de venta o reorganización de los poderes en la cúpula de Castellnou, recientemente juzgada y condenada por su gestión. El Castellón terminó la Liga como la empezó: mal. Cuando Garitano fue nombrado entrenador, la permanencia estaba a 12 puntos de distancia.

La experiencia

Con talante cercano, el técnico se ganó a la plantilla. En uno de sus primeros días, colgó en la pizarra la clasificación y los puntos que se necesitaban para el milagro. El Castellón ganó dos de los tres primeros partidos (Las Palmas y Celta), pero el descenso se consumó con varias jornadas de adelanto.

En un principio, el nombramiento de Garitano se vendió como una preparación para la siguiente temporada. En ese sentido, apostó por los jóvenes. Los del filial que ya habían debutado, como Toño, Bleda o Aarón Torlá, ganaron protagonismo en los últimos encuentros, y una prometedora generación que había brillado en División de Honor enarboló la bandera del futuro mientras el club se desmoronaba.

En su primer partido, Garitano hizo debutar al juvenil Jordi Marenyà, que participó en todos los envites hasta final de temporada. También se estrenaron Marc Trilles y Cosme, y otros como Jaume Almela se asentaron en la dinámica del primer equipo, pensando en el medio y largo plazo. Sin embargo, a final del curso, y en contra del criterio de Barroso (según deslizó el propio Garitano), el consejo decidió dar otro volantazo.

Cambio de criterio

«No me han gustado las formas en el último mes, esperaba otra cosa en el aspecto humano», apuntó Garitano en una de sus últimas ruedas de prensa en Castalia, visiblemente molesto por el cambio de criterio. El técnico reivindicó su labor cara al siguiente año: «He trabajado siempre por el bien del Castellón y he tomado decisiones, algunas muy complicadas, pensando en el año que viene en Segunda B».

Finiquitado el curso, el Castellón contrató a Jordi Vinyals y al poco lo cambió por Juan Casuco. Entre impagos y calamidades en los despachos, llegó el descenso administrativo y un largo periodo en Tercera. Opuesto fue el camino de Garitano como entrenador: pasó por Orihuela y Alcoyano antes de lograr la proeza de ascender de Segunda B a Primera con el Leganés.

En la máxima categoría dirigió también a Real Sociedad y Alavés. Tras guiar al Tenerife hace dos campañas (23/24), le cambió la cara al Sporting desde su llegada en abril del 2025 en la pasada temporada, sacándolo del peligro y terminando en una honrosa 11ª posición. En el presente ejercicio 2025/26 pronto se han despertado las dudas sobre él por sumar solo 3 victorias y haber sufrido 4 derrotas en un club tan exigente como el gijonés. Este domingo volverá al SkyFi Castalia, donde esperemos coseche un nuevo traspié.

