El Castellón renovará con SkyFi y ultima el patrocinio de la ciudad deportiva

El acuerdo de patrocinio entre el CD Castellón y la empresa SkyFi tendrá continuidad. Por segunda temporada consecutiva, el nombre oficial del estadio será SkyFi Castalia, después de que ambas partes hayan prolongado al alza el acuerdo de esponsorización.

La venta del naming del estadio fue una de las principales novedades del Castellón en el verano anterior. En el presente, además de la prórroga de este acuerdo, asoma una nueva oportunidad. El club también ultima con otra empresa el patrocinio de la recién estrenada ciudad deportiva de Borriol.

El estadio

El patrocinio del estadio es posible gracias al convenio que firmó el club en 2024 con el Ayuntamiento de Castelló. El documento, que garantiza a la entidad albinegra el uso del estadio municipal por un plazo de 50 años, incluyó en una de sus cláusulas esta posibilidad.

Cabe recordar que a cambio del uso y explotación del estadio, el Castellón se comprometió, y así consta en el convenio y así está ocurriendo, a llevar a cabo un plan progresivo de inversiones en el recinto.

El caso es que el club encontró patrocinador con celeridad. La empresa elegida fue SkyFi, compañía con sede en Austin (Texas, Estados Unidos) especializada en imágenes de satélite de alta resolución.

El nombre de SkyFi ha convivido con Castalia y se ha convertido en una presencia familiar para la afición. No en vano, ha estado y seguirá estando presente tanto en el interior como en el exterior del estadio, incluyendo áreas de parking, túneles y zonas VIP.

La ciudad deportiva

Tras la positiva experiencia del primer curso, el club ha decidido repetir en el segundo. También quiere añadir otro patrocinador para el naming de la ciudad deportiva. La inversión del Castellón de Haralabos Voulgaris en el nuevo complejo de Borriol se irá más allá de los 15 millones de euros y desde el día de la presentación, el director general ejecutivo del club, Alberto González, confirmó la intención de encontrar un esponsor para el nombre, un acuerdo que ahora mismo ultima.

Ingresos totales

Las estimaciones del club para la presente temporada elevan los ingresos totales por patrocinio hasta una cifra cercana a los dos millones de euros. En el universo de empresas que apoyan al Castellón conviven las foráneas, que hablan del mayor alcance del proyecto desde la llegada de Voulgaris, con las locales, que siguen reforzando los vínculos del club con el territorio. Entre estas últimas destaca el caso de la empresa de vehículos intralogísticos Repcar, de Castellón, que lleva más de una década incrementando aportación y presencia, y este año lucirá en la camiseta.

El crecimiento del Castellón en esponsors es un tema que influye después en lo deportivo. De hecho, uno de los aspectos que pesan a la hora de calcular el límite salarial por parte de la Liga son los ingresos por patrocinio. Las reglas del fútbol español en el 2025 no permiten un mecenazgo a la antigua y por eso fueron necesarias ampliaciones de capital y ventas de futbolistas.

En ese sentido, el presidente Voulgaris ha apuntado en varias ocasiones la intención de que el club llegue a ser sostenible financieramente. Los patrocinios del SkyFi Castalia y la ciudad deportiva transitan por esa senda de viabilidad y coherencia. Por ello, el Castellón superará este año los 8,5 millones de euros del límite salarial del curso pasado.