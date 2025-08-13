El fin de una era | El Castellón se queda sin holandeses

La venta de Jozhua Vertrouwd deja la plantilla del CD Castellón sin futbolistas neerlandeses. Algo normal a lo largo de la historia del club orellut, pero llamativo teniendo en cuenta las dos últimas campañas.

El aterrizaje de Dick Schreuder en el SkyFi Castalia, en el verano del 2023, inició una tendencia. Con el entrenador holandés llegaron varios ayudantes de su país y varios futbolistas de la misma procedencia. Ahora mismo la presencia de los Países Bajos en el Castellón se refleja únicamente en el staff técnico, con el entrenador jefe Johan Plat (inicialmente ayudante de Schreuder, hasta su destitución en enero), el analista Dennis Van der Meulen, el asistente Dennis Reus y el especialista en balón parado Rody Hoegee. Los dos últimos han llegado al Castellón durante el presente verano.

Los jugadores

El Castellón comenzó la temporada pasada con cinco futbolistas con nacionalidad holandesa y ya no queda ninguno. El primero en marcharse fue el atacante Mats Seuntjens. Lo hizo en el mercado invernal. Antes de que finalizara la Liga, en las últimas semanas del campeonato, rescindió su contrato otro veterano: el defensa Jetro Willems. El tercero en decir adiós fue Thomas Van den Belt. En esta ocasión, se trataba de un adiós anunciado porque había jugado cedido por el Feyenoord, que lo reclamó de vuelta para venderlo después al Twente. También han tenido un gran rendimiento los dos últimos en marcharse.

Daijiro Chirino y Jozhua Vertrouwd llegaron de la mano al Castellón y se han marchado el mismo verano, dos cursos después. Protagonizan dos de las operaciones más exitosas financieramente en la historia del club, y además simbolizan uno de los pilares del proyecto de Haralabos Voulgaris: detectar el talento joven, desarrollarlo y beneficiarse luego dentro y fuera del campo. Ambos ayudaron a lograr los objetivos deportivos en las dos últimas temporadas (ascenso y permanencia) y, si se cumplen todas las variables, dejarán alrededor de cuatro millones de euros en las arcas del club.

Chirino (nuevo jugador del Almería) y Jozhua (del Rayo Vallecano) coincidieron en Primera RFEF con otros dos futbolistas de nacionalidad holandesa: Gervane Kastaneer (de origen en Curazao, como Chirino) y Lars Veldwijk (internacional por Sudáfrica). Ambos tuvieron un impacto reducido como futbolistas albinegros. Incluso antes de Schreuder jugó durante unos meses otro holandés, el zaguero Roland Baas.

Ahora, sin jugadores neerlandeses, permanece algo quizá más sustancial: el estilo. La filosofía de juego del Castellón de Plat conecta con la movilidad, el espíritu atacante y el intercambio de posiciones propio de la escuela holandesa. Con matices y en constante evolución, jugar al ataque es ya una seña de identidad del actual proyecto orellut.