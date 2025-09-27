Castellón y Leganés, con el ‘debe’ de las segundas partes

Al Leganés y al Castellón, rivales en Butarque el próximo lunes, le está ocurriendo algo similar en lo que va de temporada. Los dos equipos están compitiendo mejor en las primeras partes que en las segundas, donde han desperdiciado ventajas y presentan un balance mucho peor de goles.

En concreto, sumando los registros de ambos equipos, en la primera mitad han marcado 10 goles y han recibido cuatro, con un saldo positivo de +6. Especialmente relevante es el registro del Leganés de Paco López: no ha recibido ningún gol antes del descanso en lo que va de Liga.

Sin embargo, en la segunda mitad, los dos equipos bajan su rendimiento de manera llamativa. El saldo positivo se convierte en negativo. El Leganés ha marcado dos y ha encajado cinco tantos (-3), y el Castellón ha anotado tres y ha recibido siete en las primeras seis jornadas (-4). Entre los dos: -7.

Las cifras +6. El Leganés no ha encajado antes del descanso (+4). El balance ‘orellut’: (+2). -7. Tras el descanso, empeoran. El saldo es negativo: -3 para el Leganés y -4 para el Castellón, que mejoró en León.

Esta diferencia se ha traducido en resultados. En el caso del Castellón, en varios partidos se ha marchado al descanso por delante y ha terminado perdiendo. Ocurrió, por ejemplo, en la visita a Córdoba: del 0-1 del primer tiempo se pasó al 2-1 definitivo. También sucedió en el último partido en el SkyFi Castalia (el último también con Johan Plat al frente): el 2-1 contra el Ceuta desembocó en el 3-3 in extremis.

Al contrario, en ningún caso el Castellón ha mejorado el resultado con el que se fue al descanso. Del 2-1 en Santander pasó al 3-1 final, el 0-1 del Valladolid así se quedó y el 0-0 contra el Zaragoza evolucionó hacia otro empate (1-1).

Con Pablo, nivelado

En varios casos, el resultado fue la consecuencia de un empeoramiento en el juego. En el estreno de Pablo Hernández como entrenador interino, en León, el equipo consiguió al menos corregir la tendencia. Se marchó a los vestuarios ganando a la Cultural por dos goles (0-2) y conservó la misma diferencia al término del encuentro (1-3), consiguiendo así la primera victoria de la temporada. Para ello resultó clave la aportación de los futbolistas que salieron desde el banquillo, que recondujeron al colectivo hacia el camino correcto. El lunes, un nuevo examen.

Kerakoll renueva como patrocinador El CD Castellón anunció la renovación de su acuerdo de patrocinio con Kerakoll, empresa referente en soluciones de construcción sostenible. Esta segunda temporada de alianza reafirma la sintonía entre ambas entidades, consolidando a Kerakoll como patrocinador oficial del club albinegro.

Vía: El Periódico de Mediterráneo