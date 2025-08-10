El Castellón firma una pretemporada notable y puntúa al alza antes del comienzo liguero

El Castellón dio carpetazo ayer a la pretemporada 2025 con una solvente victoria frente al Albacete en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Con este triunfo el conjunto de Johan Plat ha firmado un balance de cinco victorias, dos empates y una sola derrota en los ocho encuentros amistosos de preparación.

Todo comenzó con una contundente goleada frente al Queens Park Rangers, de la segunda división inglesa por 0-6, las buenas sensaciones desplegadas ante los británicos se confirmaron días después con la meritoria victoria contra el Valencia, en la Ciudad Deportiva de Paterna, por 1-2.

La siguiente víctima fue el cuadro saudí del Al-Riyadh, al que el que equipo de Johan Plat superó por 2-0. Los dos últimos triunfos han llegado en los dos últimos encuentros, el pasado viernes triunfo frente al Levante, recién ascendido a Primera División, por 2-0, y ayer en tierras manchegas frente a un rival de la categoría de plata como el Albacete, 0-1. Los dos empates consumados por el equipo de la capital de la Plana fueron ante otro equipo inglés, el Southampton, también de la categoría de plata británica, y ante el Huesca en el estadio Pinilla de Teruel.

Solo el Alavés, de Primera División, ha sido capaz de superar al Castellón este verano, lo hizo por 1-2, eso sí, en un encuentro en el que los castellonenses no merecieron encajar una derrota por los méritos realizados.

Con muy buena nota y grandes sensaciones, así termina una pretemporada que se ha desarrollado a caballo de los stages en Olot, Valencia, Alzira, Teruel y Albacete y en la que, los jugadores albinegros estrenaron el primero de los ocho campos de los que constará la nueva y flamente Ciudad Deportiva.