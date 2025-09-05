El Castellón visita al Córdoba CF este viernes en El Arcángel. O le gustaría que fuera en El Arcángel, es decir, enfrente del actual coliseo ribereño, en donde se sitúa ahora el centro comercial. Porque los recuerdos de los más veteranos aficionados orellut mantienen a aquel estadio, el antiguo El Arcángel, como uno de los escenarios más felices del Castellón.

El Castellón de Cioffi, Pichi Alonso, Racic y Subirats

El actual llegará sin conocer la victoria en la actual temporada y, lo que es peor para los albinegros, el Castellón no gana en Córdoba desde hace medio siglo. Lo hizo entonces para lograr la permanencia en Segunda División, esquivando el descenso a Tercera, ya que en la 1975-76 aún no existía la Segunda División B. El Castellón tuvo varios inquilinos en el banquillo aquella campaña, entre ellos, un peculiar Aca Obradovic, que llegó a trabajar en el Estrella Roja de Belgrado, entrenar al OFK de la capital serbia y hasta ser pionero del fútbol en EEUU. El caso es que en la última jornada de aquella campaña el Castellón llegó a Córdoba capitaneado y por Luis Alonso Poncela y lo hacía con un punto sobre el descenso. Aquel equipo orellut tenía en sus filas a nombres como Racic, Subirats, Pichi Alonso o, sobre todo, Cioffi, que además fue el máximo goleador de la categoría (16 tantos) aquella campaña. Sin embargo, la amenaza del descenso la tuvo aquel Castellón hasta la última jornada, a la que llegó con 34 puntos, uno más que el Cádiz, el Osasuna, el Murcia y el San Andrés, que sumaban 33 y se situaban en zona de play out de descenso, así como el Ensidesa, que también con 33 se colocaba en zona de descenso directo. Una derrota en El Arcángel podía llevar al Castellón incluso al descenso directo y, claramente, lo transportaba a los play out. Por su parte, el Córdoba CF sumaba 38 puntos, por lo que nada se jugaba.

Jacinto de Sosa, uno de los míticos árbitros de los 70 y 80 en España, dirigió el encuentro y, según todas las crónicas, pegó un mitin. Expulsó a dos blanquiverdes, al portero Molina y al extremo Rivero. En esta última expulsión pitó penalti a favor del Castellón, que hasta el minuto 60 estaba situado en zona de peligro. Burguete anotó el 1-0 en el minuto 8 y Onega el 2-1 en el 52. Finalmente, el Castellón ganó 2-4 con dos goles en los minutos 81 y 85, por lo que no sólo evitó el descenso, sino también el play out de descenso.

Ese 2-4 supone la última victoria del Castellón en El Arcángel, hace ya 50 temporadas. Pero si aquel triunfo supuso la salvación orellut, el episodio se repitió un año después con los mismos protagonistas, pero en esta ocasión en Castalia, en donde volvió a ganar el Castellón (3-1) a un Córdoba CF «conformista», según las crónicas locales, lo que se tradujo en una nueva permanencia orellut en Segunda.