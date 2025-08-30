El Castellón encalla... y el VAR le desespera (1-1)

Tampoco fue a la tercera la vencida. El CD Castellón sumó su primer punto de la temporada ante el Real Zaragoza, pero la sensación en el SkyFi Castalia fue la haber perdido dos. Cipenga marcó el gol local pero, en la recta final, Dani Gómez anotó el 1-1 partiendo de un fuera de juego que el colegiado Germán Cid terminó dando por válido.

El técnico albinegro, Johan Plat, efectuó dos permutas en su once inicial, dando entrada a Alberto Jiménez y el mencionado Cipenga, quienes regresaron al equipo titular en detrimento de Óscar Gil y Gerenabarrena.

El primer aviso lo protagonizó el cuadro orellut, con un tiro cruzado de Cipenga que no encontró portería por muy poco. Y el segundo también. Con un cabezazo de Alberto, tras un córner, que atajó el meta Rodríguez. Comenzaron achuchando los locales, con una marchita más. Y Cala tuvo en sus botas la siguiente ocasión, todo en apenas siete minutos.

Abrumaba el elenco castellonense a un Zaragoza que hacía lo que podía. Cala volvía a llamar a la puerta del gol pasado el primer cuarto de partido. Pero con el paso de los minutos el juego de los locales bajó de revoluciones aunque no por ello el Castellón perdió el control del mismo. Solo había un equipo que quería ganar en Castalia. Y se notaba.

Sin noticias del Zaragoza

El primer acto transcurrió sin noticias del Zaragoza en ataque y con un Castellón que en la recta final del primer acto vio portería... Eso sí, con un gol de Camara que no subió al marcador por un fuera de juego previo de Alberto Jiménez. No fue hasta el minuto 41 cuando llegó la primera oportunidad real para los maños, en una mala cobertura defensiva albinegra que terminó con un tiro de Toni Moya desde su casa que no vió puerta. Acto seguido Bazdar, con cierta dosis de fortuna, estuvo cerca de sorprender a un Amir que, con ciertas dificultades, logró atrapar un balón envenenado.

En las postrimerías del primer tiempo fue el Castellón quien volvió a asomarse con peligro al arco contrario, en especial en un remate de Camara, al que se le hizo de noche, y en otro tiro de Mabil.

Paso por vestuarios

Tras el descanso los albinegros ejercieron un dominio pastoso. Gozaron del control del balón pero no eran capaces de generar peligro ante un rival que estaba mucho más cómodo que en la primera parte. Le hacía falta meterle algo de picante el encuentro, y ese picante Plat entendió que lo podía proporcionar Pablo Santiago.

No obstante, antes hizo parte del trabajo el equipo orellut. Corría el minuto 60 de partido cuando el Castellón trenzó una jugada colectiva para ponerse por delante. Mabil vio a Cala, este se la cedió a Mellot que asistió, ya en el área, a Cipenga para que este marcara el 1-0. Estallaba Castalia, era el primer gol de la temporada en casa.

Pero que esté parte del trabajo hecho no quiere decir que realmente lo esté. Y la respuesta zaragozana llegó en un disparo de Saidu que se estrelló en el travesaño.

Doué tuvo el 2-0, pero Rodríguez le sacó el balón. Y en la recta final llegó la polémica: Dani Gómez marcó en posición, apreciablemente, adelantada, y VAR mediante, el colegiado dio gol. Era el 1-1 en el 86’. En los últimos minutos los albinegros buscaron el gol de la victoria a la épica, pero este no llegó. La frustración, de nuevo por la polémica, se apoderó de Castalia.