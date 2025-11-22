El Castellón congela a un Andorra en caída libre

El FC Andorra continua con su caída en picado y ya suma ocho jornadas consecutivas sin ganar. El CD Castellón, en racha, venció por 1-3 con un buen partido de los de Pablo Hernández. Además, los aficionados 'orelluts' llenaron las gradas del Nou Estadi de la FAF de Encamp.

En el minuto 6, Pablo Santiago tuvo la primera ocasión del partido. El de Eibar recibió una prolongación de Jakobsen en un saque de banda y en el área pequeña se dio la media vuelta y su remate a bocajarro lo rechazó con el cuerpo Jesús Owono.

Y seis minutos después, los mismos protagonistas. Jakobsen asistiendo y Pablo Santiago rematando. El delantero danés asistió al de Eibar y este batió por debajo de las piernas a Jesús Owono en un remate al primer palo.

Los de Ibai Gómez no reaccionaron. Les faltó profundidad y ideas y el Castellón se sintió bastante cómodo. A tres del descanso, Mabil lideró un contraataque y cedió a Pablo Santiago y este sirvió el balón a 'Cala'. El de Parets del Vallès con un zurdazo envió por encima del travesaño con un chut desde la frontal del área.

Nada más empezar el segundo tiempo, 'Lauti' De León pudo empatar el partido. El delantero uruguayo se fue de Alberto Jiménez y su remate potente lo desvió de manera espectacular Matthys.

En el minuto 54, el CD Castellón no falló la suya. Alberto Jiménez, central 'orellut', decidió ir a la aventura en ataque y después de combinar con un compañero driblo a un defensor y su remate fue hasta el fondo de la red antes de tocar Diego Alende en un intento de rechace.

Nada más sacar de medio campo, pérdida del FC Andorra y Pablo Santiago asiste a Jakobsen y el danés con un chut desde la frontal del área raso bate a Owono.

Ibai Gómez reaccionó y realizó un doble cambio dando entrada a Manu Nieto por Carrique y a Jastin García por Marc Domènech. En el minuto 62, Sienra remató de cabeza por encima del larguero después de una prolongación de Alberto Jiménez a la salida de un córner.

Con los cambios y con todo perdido el FC Andorra despertó más con corazón que con cabeza. En el minuto 70, Manu Nieto remató centrado a las manos de Matthys y cinco minutos después Álvaro Martín, que acababa de entrar al terreno de juego, se topó con un acertado Matthys.

El ex-Real Madrid-Castilla lo volvió a probar con un chut cruzado, pero está vez se fue fregando el palo.

En el minuto 87, el Castellón perdonó el 0-4. Primero fue Mabil que se topó con Owono y el portero ecuatoguineano salvó el rechace de 'Barri'.

En la jugada siguiente, en el minuto 88, Min-su se inventó una jugada individual y su remate raso superó a Matthys marcando el gol del honor.

Y en los minutos de descuento, Israel Suero falló el 1-4 con un remate por encima del larguero totalmente solo después de recibir por Douglas Aurélio.