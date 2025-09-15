El uno a uno del Castellón-Ceuta | Vota al mejor
Los albinegros empatan en el SkyFi Castalia con goles de Sienra, Cala y Suero (3-3)
Enrique Ballester
Matthys
|5| Novedad en el once y debutante, midió mal un par de salidas aéreas. Poco que achacarle en los tres goles que encajó.
Mellot
|5| Quizá pudo cerrar mejor el centro del 2-2 y ser más contundente el inicio del 2-3. Apareció poco en el ataque.
Brignani
|5| Sufrió mucho con la movilidad de Marcos, que lo sacó de zona. Tarjeteado, le superó el centro clave del 2-2.
Sienra
|6| Cometió un nuevo error de valor gol en el 0-1, pero se rehizo. Marcó el empate y mejoró a partir de ese momento.
Salva Ruiz
|5| Tensó algún buen centro al área, pero anduvo irregular en la banda izquierda. Falló varios pases fáciles.
Barri
|6| Robó mucho en campo abierto, a veces para corregir sus propios errores. Alternó buenos pases con imprecisiones.
Mabil
|4| Flojo arranque de temporada. Desbordó poco y falló una ocasión clara. Desconectado del juego, fue relevado.
Pablo Santiago
|6| Ocupó la media punta y le costó encontrar su espacio. Cuando lo hizo tomó buenas decisiones, al menos fuera del área.
Cala
|6| Marcó un gol y la pidió cuando más quemaba. Plantó a Markanich frente al portero y provocó la roja. No siempre le sale.
Cipenga
|6| Levantó al equipo en el primer tiempo, en los peores momentos. Bajó algo en el segundo acto.
Jakobsen
|5| Tibio estreno ante su afición. Tras un par de destellos, falló un mano a mano y en el segundo tiempo apenas apareció.
También jugaron
M. Doué | 5 |. Abarca mucho campo. Falla lo simple.
Suero | 6 |. Marcó el penalti.
Serpeta | 5 |. Encerrado.
Markanich | 6 |. Agitador. El portero le sacó una, cabeceó otra al poste y provocó el penalti.
Tincho | 6 |. Entró bien.
