El uno a uno del Castellón-Ceuta | Vota al mejor

Matthys

|5| Novedad en el once y debutante, midió mal un par de salidas aéreas. Poco que achacarle en los tres goles que encajó.

Mellot

|5| Quizá pudo cerrar mejor el centro del 2-2 y ser más contundente el inicio del 2-3. Apareció poco en el ataque.

Brignani

|5| Sufrió mucho con la movilidad de Marcos, que lo sacó de zona. Tarjeteado, le superó el centro clave del 2-2.

Sienra

|6| Cometió un nuevo error de valor gol en el 0-1, pero se rehizo. Marcó el empate y mejoró a partir de ese momento.

Salva Ruiz

|5| Tensó algún buen centro al área, pero anduvo irregular en la banda izquierda. Falló varios pases fáciles.

Barri

|6| Robó mucho en campo abierto, a veces para corregir sus propios errores. Alternó buenos pases con imprecisiones.

Mabil

|4| Flojo arranque de temporada. Desbordó poco y falló una ocasión clara. Desconectado del juego, fue relevado.

Pablo Santiago

|6| Ocupó la media punta y le costó encontrar su espacio. Cuando lo hizo tomó buenas decisiones, al menos fuera del área.

Cala

|6| Marcó un gol y la pidió cuando más quemaba. Plantó a Markanich frente al portero y provocó la roja. No siempre le sale.

Cipenga

|6| Levantó al equipo en el primer tiempo, en los peores momentos. Bajó algo en el segundo acto.

Jakobsen

|5| Tibio estreno ante su afición. Tras un par de destellos, falló un mano a mano y en el segundo tiempo apenas apareció.

También jugaron

M. Doué | 5 |. Abarca mucho campo. Falla lo simple.

Suero | 6 |. Marcó el penalti.

Serpeta | 5 |. Encerrado.

Markanich | 6 |. Agitador. El portero le sacó una, cabeceó otra al poste y provocó el penalti.

Tincho | 6 |. Entró bien.