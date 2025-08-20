El Castellón B supera un duro test frente al Atlético Saguntino en Gaetà Huguet (3-2)

Tercera victoria en pretemporada para el CD Castellón B de Pablo Hernández que ya apura la recta final de los amistosos de verano. Derrotó al Atlético Saguntino en un partido áspero, intenso y donde los albinegros al final tuvieron que remontar la ventaja del equipo romano. Los castellonenses empezaron sin balón y sin control, pero acabaron imponiendo su ley frente a un rival de inferior categoría, pero muy incómodo, aguerrido y luchador.

Dennis Almiñana tuvo el 1-0 en el minuto 17, pero el portero saguntino blocó el cuero. Estaba más cómodo el equipo visitante, pero a la segunda llegada Jorge Domingo logró adelantar al filial. Antes de la media hora de juego, tras un descontrol defensivo, el central Kike Torrent logró igualar. Tras el descanso, Aitor Sáez (de penalti) firmó el 1-2 en el minuto 53. La remontada se fue fraguando poco a poco. El utielano Miguel Ferrer, a pase de Carlos Segura, igualó el marcador, y en el minuto 71 el segorbino Nico Font firmó el definitivo 3-2.

Los protagonistas

El Castellón B formó con Jorge Valverde (Sergi Torner, min. 70); Jorge Domingo (José Nadal, min. 58), Yeray Izquierdo (David Sellés, min. 58), Ousmane (Ricardo, min. 58), Rubén Alcira (Berrocal, min. 58); Dennis Almiñana (Enric Gisbert, min. 58), Marcos Montero (Adrián Arapio, min. 58), Josep Díaz (Charbel, min. 58); Hugo Goñi (Nico Font, min. 58) y Biel (Carlos Segura, min. 58).

La próxima cita para el filial albinegro será contra el Vall de Uxó, en el José Mangriñán, este domingo a partir de las 19.30 horas. Penúltimo ensayo de la pretemporada del conjunto de la capital de la Plana.