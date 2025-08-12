El Castellón B quiere progresar en el amistoso de este miércoles en Teruel
Prueba exigente para el filial albinegro contra un rival de superior categoría
Juanfran Roca
Poco más de dos semanas para arrancar la temporada y el CD Castellón B que continúa engrasando la maquinaria a base de entrenamientos muy intensos y de partidos amistosos. Esta semana dos más. El primero esta tarde contra el CD Teruel en La Pinilla (20.00 horas).
Será el quinto encuentro de preparación para el renovado filial albinegro de Pablo Hernández. Se medirá ante un rival de superior categoría. El Castellón ascendió a Segunda RFEF y el Teruel, a Primera RFEF.
Buena impresión
El conjunto albinegro ofreció una muy buena impresión el pasado sábado frente al Torrent (4-1) sumando la segunda victoria consecutiva. Para este encuentro el equipo de la capital de la Plana dispondrá de prácticamente todo el equipo una vez ha finalizado la pretemporada de partidos para el primer equipo, que dejará a los chavales del CD Castellón B trabajar con su equipo.
Cambio de horario
Finalmente, el partido del filial contra el Atlético Saguntino previsto para este sábado a las 10.00 horas en Gaetà Huguet ha sido pospuesto para el miércoles de la próxima semana, a la misma hora en el mismo escenario.
