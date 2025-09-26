Castellón B: lesión del central Yeray Izquierdo
El defensa catalán sufre un esguince de grado III del ligamento interno rodilla izquierda
Juanfran Roca
Un importante contratiempo para el Castellón B. El joven central Yeray Izquierdo, que el lunes ante el Barcelona Atlètic en el estadio Johan Cruyff se tuvo que retirar del campo en el minuto 5, sufre un esguince de grado III del ligamento interno rodilla izquierda que le puede mantener alejado de los terrenos de juego alrededor de tres meses. En un principio se creía que era algo peor, pero las pruebas han confirmado esa lesión.
Yeray Izquierdo es uno de los pocos centrales que tiene el filial albinegro. Con esta ausencia, Carles Salvador e Ian Molina sólo disponen de David Sellés y de Ludo Zom, aunque éste siempre ha actuado de lateral. Ante el Barcelona Atlètic, Ludo fue el que ocupó la baja del lesionado Yeray.
Próximo partido
El Castellón B jugará este domingo a las 12.00 horas contra el Alcoyano, en las instalaciones de Gaetà Huguet, donde se intentará sumar la segunda victoria de la temporada. Los chavales del filial albinegro confían en una buena respuesta de la afición como sucedió ante el Reus FC Reddis hace dos semanas.
Vía: El Periódico de Mediterráneo
