Al Castellón B le faltó gasolina en el segundo tiempo ante el Valencia Mestalla (3-3)

Fue un partido muy abierto entre dos filiales que buscaron, sin miramientos, la portería rival. Y en un duelo a tumba abierta, al Castellón B se le escapó la primera victoria a domicilio frente a un Valencia Mestalla que nunca perdió la fe y logró firmar el empate en el minuto 93, pero ya antes le había avisado a la escuadra castellonense que, tras el descanso, no fue tan atrevida como en el primer acto. Marc Jurado privó a los albinegros del triunfo en adentrado el tiempo de descuento.

El equipo de Carles Salvador e Ian Molina llegó a ponerse 1-3 en marcador en el minuto 59 cuando Enric Gisbert finalizó una de las contadas llegadas del Castellón B en el área local. Luego los valencianistas pusieron todo de su parte para llevar las riendas en esta segunda parte. Primero Pol Trigueros y después Marc Jurado redujeron el botín de los ‘orelluts’ de tres a un punto.

La primera parte fue muy bien jugada y dominada por el conjunto de la capital de la Plana. Jorge Domingo y Nico Font avisaron al Valencia Mestalla. En el minuto 17 el portero Pere Joan arrolló a Nico Font y el penalti lo transformó en gol Carlos Segura (erró los dos anteriores que había lanzado esta liga). El 1-1 lo anotó Víctor Jr de tiro raso desde dentro del área. Y antes del descanso el atrevido filial albinegro hizo el 1-2 obra de Nico Font a pase de Domingo. Y el 1-3 no llegó en el 43’, tras un córner, remate de Font y paradón de Pere Joan.

Segunda parte

El segundo tiempo arrancó con la lesión de Marcos Montero (min. 50) y ahí el Castellón B salió perjudicado. El Valencia Mestalla se hizo con el control. Enric Gisbert, tras un rechace del portero local, hizo el 1-3. Lejos de venirse abajo, el conjunto local se armó de valor y se fue a por el partido. Un pase de Mario Domínguez a Pol Trigueros acabó en el 2-3 (min. 63) y el acoso y derribo derivó en el 3-3 obra de Marc Jurado, en el minuto 93, de un total de nueve más que duró el segundo acto.

Ficha técnica:

-3- Valencia Mestalla: Pere Joan; Monferrer, Caro (Panach, min. 60), Rubo, Rubi; Lucas Núñez (Mari González, min. 74), Gilabert (Trigueros, min. 60), Víctor Jr, Marc Jurado; Rodri (Cerdá, min. 74) y Mari Domínguez (Aimar, min. 79).

-3- Castellón B: Juanki; Wilmann, Alcira, Charbel; Segura, Gabarri, Terma (Isi Angulo, min. 78), Montero (Enric Gisbert, min. 50), Jorge Domingo (Dennis, min. 67); Nico Font (Josep, min. 67) y Miguelón.

Goles: 0-1. Min. 17: Segura (p). 1-1. Min. 25: Víctor Jr. 1-2. Min. 37: Nico Font. 1-3. Min. 59: Gisbert. 2-3. Min. 63: Trigueros. 3-3. Min. 93: Marc Jurado.

Árbitro: Lluís Balle Reus (Palma). Amonestó a los locales Pere Joan. Gilabert, Caro y Rubi; y al visitante Montero.

Campo: Antonio Puchades.

Entrada: 1.000 espectadores.

Vía: El Periódico de Mediterráneo