Un Castellón B intenso, atrevido y muy fiable golea al Torrent en Gaetà Huguet (4-1)

Qué buena imagen dio el CD Castellón B frente al Torrent CF en Gaetà Huguet, donde los muchachos de Pablo Hernández se impusieron con todas las de la ley, a base de un juego intento y asfixiante para el rival, el cual claudicó por 4-1, tras fallar incluso un penalti los de la capital de la Plana. Todos los chavales que participaron en el encuentro de este sábado dejaron claro que se lo van a poner muy difícil al entrenador a la hora de elegir un once. Hasta 19 futbolistas utilizó el inquilino del banquillo castellonense.

Desde el primer minuto hasta el último, con un once inicial y otro que terminó el encuentro, los albinegros buscaron la portería del Torrent CF. Corrieron mucho, presionaron y aburrieron a su rival. El primer tiempo finalizó con 3-0 para el CD Castellón B, tras anotar Miguelón, Manu Berrocal y Carlos Segura. Y tras el descanso, Jorge Domingo erró un penalti (min. 48), el conjunto valenciano recortó la diferencia en el minuto 52 con gol de Hugo, y en el descuento Marcos Montero remató un córner de Dennis Almiñana para el 4-1 final.

Nota muy alta

El Castellón B formó con Juanki; Alcira (Charbed, min. 59), Borikó (Nadal, min. 59), Berrocal (Sellés, min. 32), Gabarri (Dennis, min. 59), Miguelón (Goñi, min. 59), Jorge Domingo (Noé, min. 59), Gisbert (Montero, min. 46), Segura (Álvaro, min. 59), Josep Díaz (Vila, min. 59) y Terma (Philip, min. 59).

El 1-0 llegó en el minuto 18 y lo marcó Miguelón Ferrer, a centro de Enric Gisbert. El 2-0 lo firmó Manu Berrocal en el minuto 32, por alto, tras una dejada de Miguelón. En el minuto 34 Carlos Segura, desde la frontal del área pequeña, hizo subir el 3-0. Tras el descanso, Hugo recortó la diferencia para el Torrent en el minuto 52, y en el 91 Marcos Moreno remató a la red un saque de esquina botado por Dennis Almiñana.

La próxima cita para el CD Castellón B será el próximo miércoles, 13 de agosto, contra el CD Teruel en La Pinilla, a partir de las 20.00 horas.