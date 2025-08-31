El Castellón B cierra una pretemporada de notable a falta de la llegada de más refuerzos

Acabaron las pruebas para el Castellón B, que el próximo sábado 6 de septiembre protagonizará un histórico debut en Segunda Federación visitando al Atlético Baleares en el Nou Estadi, a partir de las 20.00 horas. Atrás queda una larga pretemporada de 56 días (arrancó el pasado 7 de julio), para engrasar una maquinaria que ha sufrido muchos cambios tras el ascenso de categoría. Con Pablo Hernández al frente de la nave, por delante esperan 34 duras jornadas en las que el objetivo no será otro que la permanencia.

Nueve partidos de preparación completó el filial albinegro, encuentros que se saldaron con los cinco triunfos frente al San Pedro (2-6), Torrent (4-1), Atlético Saguntino (3-2), Eture (5-0) y Alzira (1-2); junto a un empate contra el Vall de Uxó (1-1), y las tres derrotas frente al Villarreal B (5-0), Valencia Mestalla (4-2) y el Teruel (3-0).

Un total de doce futbolistas han visto gol en esta recién finalizada pretemporada. El máximo goleador ha sido el mediocentro valenciano Marcos Montero (procedente del Elche B), autor de cuatro goles, por los tres de dos excomponentes del juvenil: Josep Díaz y Miguelón Ferrer. Dos anotaron Hugo Goñi, Nico Font, Dennis Almiñana y Carlo Segura, y uno Álex Biosca (juvenil), Enric Gilabert, Noé y Diego (estaban a prueba) y Jorge Domingo.

Atención al mercado

En este último día de mercado de fichajes de verano (lunes 1 de septiembre) el filial albinegro podría cerrar algún fichaje. Se están buscando un par de futbolistas y habrá de tiempo para concretar alguna operación hasta las 23.59 horas. En un principio salidas no se esperan, pero refuerzos sí que se están buscando para acabar de darle más consistencia a la joven plantilla que tiene la escuadra de la capital de la Plana.

Cabe recordar que el Castellón B cuenta con la tercera plantilla más joven de su grupo con 21,6 años. Solo le superan otros filiales como es el caso del Espanyol y el Barcelona Atlètic. Por tal motivo, y ante lo corta y dura que es esta categoría, se quiere apuntalar el plantel con algún otro futbolista.

La plantilla

Un total de 21 futbolistas conforman la plantilla de este Castellón B. Continúan de la pasada temporada Sergi Torner, Álex Alcira, Manu Berrocal, Saúl Santos, Toni Gabarri, Jorge Domingo, Nico Font, Carlos Segura y Hugo Goñi; ascienden los juveniles Josep Díaz, Dennis Almiñana, Álvaro Martí y Miguelón Ferrer; y han llegado nuevos Juanki Ferrando (juvenil Levante), David Sellés (Levante B), Yeray Izquierdo (Sant Andreu), Charbel Wehbe (Llanera), Zom a Zom (Som Maresme), Guillem Terma (Olot), Enric Gisbert (Som Maresme), Marcos Montero (Elche B) e Isi Angulo (R. Madrid C).