El Castellón avanza en el proceso de búsqueda del entrenador

En paralelo a la preparación del partido en León, el CD Castellón sigue avanzando en el proceso de búsqueda de un entrenador, tal y como explicó el presidente Bob Voulgaris en este diario. El club está realizando entrevistas a diferentes técnicos para hallar la persona ideal que se ajuste al proyecto a largo plazo.

En ese sentido, el club quiere estar preparado para acertar en una decisión que considera capital para el devenir de la temporada. El número de candidatos se ha reducido en las últimas horas y ya está en fase presencial. Si el entrenador interino, Pablo Hernández, consigue reanimar al equipo en este margen de tiempo (de momento está confirmada su presencia mañana en León contra la Cultural), su continuidad tampoco se da por descartada.

Por respeto a la labor de Pablo, y para no interferir en el próximo partido, el club prefiere llevar con discreción la tarea.

Cabe reseñar que el mercado de entrenadores en el fútbol europeo no es el mismo en primavera que ahora a mediados de septiembre. La oferta en el mercado escasea, por lo que el club orellut ha debido afinar el radar en la búsqueda.

En todo caso, el perfil del entrenador que busca el Castellón es el consecuente con el proyecto deportivo de la entidad. El estilo de juego (ofensivo, ambicioso, presionante...) no va a cambiar. De hecho, más allá de los resultados, esa pérdida de «identidad» fue señalada por Voulgaris a la hora de explicar la destitución de Johan Plat.

Un precedente

Es la segunda ocasión que el Castellón lleva a cabo un proceso de selección de entrenador jefe una vez avanzada la temporada. En el primer curso de Voulgaris en el club, tras la destitución de Rubén Torrecilla, el club se entrevistó con una serie de candidatos. Ya contactó entonces con Dick Schreuder (que prefirió esperar al verano) y con otros como Alessio Lisci, actual técnico de Osasuna. El interino Jim dirigió dos partidos hasta que Albert Rudé fue contratado.

Último entrene y viaje rumbo a León La plantilla del CD Castellón se ejercitará en la matinal del viernes y a continuación emprenderá el viaje rumbo a León, donde el sábado se enfrentará a la Cultural (16.15 horas). El entrenador, Pablo Hernández, confirmó la recuperación del mediapunta De Nipoti, la ausencia del extremo Douglas Aurélio y la duda del atacante Ousmane Camara.

